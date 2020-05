Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise stellen die weiterführenden Schulen in Lehrte ihr Anmeldeverfahren für Fünftklässler um. Die nötigen Formulare können auf den Internetseiten der Schulen heruntergeladen werden. Persönliche Gespräche sollen nur in dringenden Notfällen vereinbart werden.