Nach der Corona-Zwangspause und Reparaturarbeiten ist nun auch das Lehrter Freibad wieder geöffnet. Trotz des guten Wetters kamen in den ersten Tagen nach Saisonstart nur halb so viele Badegäste, wie ins Bad gedurft hätten. Weil sich fast alle an die Regeln halten, will das Bad die Öffnungszeiten aber bald ausweiten.