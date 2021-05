Lehrte

Darauf haben auch viele Lehrter lange gewartet: Weil es die Corona-Inzidenzzahlen zulassen, dürfen die Gastwirte seit Donnerstag ihre Außengastronomie öffnen. Das Wetter spielte zwar anfangs nicht ganz mit, die Gäste kamen aber trotzdem. „Nach den vielen Einschränkungen und Vorgaben ist das endlich wieder ein Stück zurück zur Normalität“, sagte Carmen Nawo. Sie hatte es sich am frühen Sonntagabend zusammen mit Yvonne Kraemer und André Tepper im Strandkorb auf der Terrasse des Restaurants My Bodega in der Zuckerpassage gemütlich gemacht.

Das Trio genoss aber nicht nur Cocktails und Tapas, sondern auch die Geselligkeit. „Das hat echt gefehlt“, sagte Tepper. Den Tisch hatte er sofort reserviert, als er den Aushang der Bodega gelesen hatte, dass wieder geöffnet wird. „Den nötigen Schnelltest habe ich vorher im Testzentrum von SV 06 Lehrte gemacht“, sagte Tepper.

Einen tagesaktuellen Schnelltest zeigten in der Bodega die meisten der Gäste. Nachweise über vollständige Impfungen, mit denen der Zugang zur Außengastronomie ebenfalls erlaubt ist, legten vor allem die Älteren vor. Bodega-Chef Sabri Daruhoglu war positiv überrascht, dass es mit den Formalitäten am Eingang so reibungslos klappte. „Ich hatte mir das mit den Nachweisen viel komplizierter vorgestellt, aber die Leute waren super vorbereitet, alle haben auch vorher reserviert“, sagte er. Die Gäste seien sogar am Sonnabend bei kühlen Temperaturen und leichtem Regen erschienen. „Und wer nicht überdacht sitzen konnte, hat sich Essen für zu Hause mitgenommen“, berichtete Daruhoglu.

Gastwirte hoffen auf weitere Lockerungen

Marlene Dietrich empfängt die Gäste am Eingang der Brasserie. Quelle: Katja Eggers

Trocken, windgeschützt und dank Heizstrahlern sogar mollig warm saßen die Gäste in der Brasserie an der Burgdorfer Straße – 40 der insgesamt 80 Terrassenplätze lassen sich dort mittels ausfahrbarer Pergola überdachen. Am Donnerstag und am Freitag zählte Mitarbeiter Christian Dietrich jeweils über den Tag verteilt rund 100 Gäste. Rund 90 Prozent legten am Eingang ein negatives Schnelltestergebnis vor, die meisten hatten zuvor einen Tisch reserviert.

„Nach siebenmonatiger Saure-Gurken-Zeit freuen wir uns über jeden Öffnungsschritt und hoffen, dass wir bei weiter sinkenden Inzidenzen auch bald die Innengastronomie aufmachen dürfen“, meinte Dietrich.

Gäste genießen Cocktails und kühles Bier

Monika Gucia (von links) Sabine Seger, Harald Seger und Frank Gucia genießen im Mediterrano kühle Getränke und Geselligkeit. Quelle: Katja Eggers

Froh und glücklich, endlich wieder öffnen zu dürfen, war auch Timur Yasit, Inhaber des Restaurants Mediterrano an der Burgdorfer Straße. „Man merkt einfach, dass die Leute rauswollen und sich endlich wieder frei fühlen“, betonte Yasit. Nur vereinzelt habe er Gäste abweisen müssen, weil sie einen Kaffee trinken wollten, aber weder geimpft noch genesen oder getestet waren. „Da konnte ich dann lediglich Coffee to go anbieten“, sagte Yasit.

Auch er hatte alles möglich gemacht, um seinen Gästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt zu bieten und den Lockdown sogar genutzt, um im Lokal durchsichtige Trennwände zwischen den Tischen zu installieren. Monika und Frank Gucia genossen mit Sabine und Harald Seger bei weit geöffneten Schiebeelementen Cocktails und kühles Bier. „Das haben wir lang herbeigesehnt“, sagte Harald Seger.

Von Katja Eggers