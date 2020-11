Lehrte

Keine Feierstunde am Ehrenmal, Gottesdienst mit Anmeldung, aber ohne Gesang – und ein Livestream aus der Kirche: Aufgrund der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders gewesen am Volkstrauertag. Stellvertretend für die Vereine und Verbände legten Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und Lehrtes DRK-Chef Achim Rüter den Kranz im Schein der Fackeln nieder. Die Nationalhymne und das Totengedenken fielen am Ehrenmal aus, sie waren stattdessen für die rund 40 angemeldeten Besucher zuvor im Gottesdienst in der Matthäuskirche zu hören gewesen.

„Die Stimmung im Gotteshaus war sehr bedrückend und hat eigentlich symbolisch die gesamte derzeitige Ausnahmesituation zum Ausdruck gebracht, in der wir uns befinden“, sagte Prüße. Rüter konnte den veränderten Abläufen trotz allem auch etwas Positives abgewinnen. „Ich finde es schön, dass Stadt, Vereine und Verbände eine Möglichkeit gefunden haben, die Corona-Regeln einzuhalten und die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft dennoch angemessen zu würdigen“, sagte Lehrtes DRK-Chef.

Von Katja Eggers