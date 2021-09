Lehrte

Bei den Tricks würden selbst Profis staunen: Am Sonnabend hat sich eine Vielzahl an Skatern im Fun Park am Südring in Lehrte zur zweiten Stunt-Scooter-Show getroffen. Dabei stand vor allem der Spaß im Vordergrund, schließlich lautete das Motto „Just for Fun“. Doch allein dabei zu sein reichte den sieben- bis 14-Jährigen nicht aus. Die Verantwortlichen riefen deshalb einen neuen Wettbewerb ins Leben.

Viele Jugendliche nutzen täglich das Areal am Kinder- und Jugendhaus, weshalb die Stadt schon im vergangenen Jahr zu einer eigens für die Skater organisierten Show eingeladen hatte. In diesem Jahr äußerten die in die Planung einbezogenen Hauptakteure ihren Wunsch nach mehr Wettkampf. Und so starteten 20 der angemeldeten Nachwuchssportler beim ersten Lehrter Stunt-Scooter-Contest.

Dabei mussten sie in zwei Durchgängen von je 60 Sekunden ihre besten Moves und Tricks vorstellen, die dann von einer selbstgewählten Jury bewertet wurden. Zum Schluss seiner Aufführung musste jeder seinen „Best Trick“ präsentieren, um eine hohe Bewertung zu erhalten. Sieger wurde dabei Jouis Dralle vor Kim Busch und Johann Warm.

Auch der achtjährige Julius Scholz präsentiert als einer der jüngsten Teilnehmer sein Talent. Quelle: Stadt Lehrte

Wiederholung ist in Planung

Die Organisatoren um den Leiter des Jugendzentrum, Uwe Korell, sehen das Event als vollen Erfolg. Denn es waren dieses Mal sogar Teilnehmer aus Hannover, Celle, Wuppertal und Eckernförde mit von der Partie: „Dies zeigt uns, wie vernetzt die Szene untereinander ist.“ Nun wollen die Skater und die Mitarbeiter des Jugendzentrums Veranstaltungen dieser Art zu wiederholen – spätestens im nächsten Jahr mit der dritten Lehrter Stunt-Scooter-Show.

Von Niklas Borm