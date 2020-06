Der Ortsrat in Lehrte-Sievershausen lässt nicht locker. Er hat jetzt seine Forderung nach Verkehrsberuhigung auf der Oelerser Straße erneuert und noch einen Wunsch drauf gesetzt: Im ganzen Ort möge Tempo 30 gelten, und zwar auch auf den Durchgangsstraßen.

Hier soll endlich eine Verkehrsberuhigung her: Die Oelerser Straße in Höhe des Hauses der Vereine, in dem demnächst der Jugendtreff für Sievershausen untergebracht wird. Quelle: Achim Gückel