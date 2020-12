Sie dauerte nur sechs Minuten, und lediglich zehn Menschen waren dabei: Die Jahresversammlung der Feuerwehr in Lehrte-Sievershausen im Corona-Teil-Lockdown. Dabei erhielt Ortsbrandmeister Thorsten Greve eine ganz besondere Ehrung.

Thorsten Greve erhält Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber

Lehrte - Thorsten Greve erhält Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber

Lehrte - Thorsten Greve erhält Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber