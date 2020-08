Sievershausen

Der Wunsch nach einer Verkehrsberuhigung am östlichen Ortseingang von Sievershausen besteht schon seit Jahren. Passiert ist jedoch nichts. Weder wurde Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen angeordnet, noch wurden eine Verkehrsinsel oder ein Fußgängerüberweg eingerichtet. Ortsrat und Stadt bleiben jedoch am Ball. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hat sich nun an die Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch ( SPD) und Rainer Fredermann ( CDU) gewandt.

Prüße und die Landtagsabgeordneten machten sich jetzt gemeinsam mit Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke an der Orteinfahrt der Oelerser Straße ein eigenes Bild von der Situation. Schnell herrschte Einigkeit, dass das Tempo dort dringend gedrosselt werden muss.

Neue Tempomessung ist für September geplant

„Die Straße ist breit, die Häuser stehen zurückgesetzt – das lädt zum Rasen ein“, befand Hanisch. Auch Fredermann erklärte, dass die Autos viel zu schnell in den Ort hineinfahren. Dies hatte im Sommer 2019 auch eine Messung ergeben. „Die Autos fahren im Durchschnitt mit 66 Kilometern pro Stunde in den Ort und mit 62 wieder raus, erlaubt ist aber nur Tempo 50“, erklärte Prüße. Dies habe der Landesbehörde aber wohl nicht ausgereicht.

Neue Zahlen sollen nun eine weitere Zählung und Messung im September liefern. Diese konnte wegen der Corona-Pandemie nicht früher erledigt werden. Denn die Erhebung soll erst stattfinden, wenn sich die Verkehrsbelastung wieder auf normalem Niveau befindet.

Landtagsabgeordnete sagen Hilfe zu

Der Ortsrat hatte auf die Absagen der Landesbehörde unlängst mit deutlich zur Schau gestellter Verärgerung reagiert, schließlich Tempo 30 im ganzen Dorf gefordert und gleich dazu noch ein Nachtfahrverbot für Lastwagen auf der Ortsdurchfahrt. „Das war vielleicht etwas trotzig, aber wir wollten mit dem Ortsrat ein Zeichen setzen“, sagte Hapke. Den Vorschlag der Stadt, am Ortseingang einen mobilen oder stationären Blitzer aufzustellen, hatte der Ortsrat zuvor abgelehnt.

Hanisch und Fredermann sagten nun Hilfe zu. „Es ist gut, jetzt überfraktionell an einem Strang zu ziehen“, sagte Hanisch. Sie verwies zudem auf einen Beschluss auf Bundesebene im Januar, der es Kommunen künftig erleichtern soll, Tempo-30-Maßnahmen umzusetzen. „Aber so ein Beschluss dauert natürlich“, erklärte Hanisch.

Politiker wollen Kontakt zur Landesbehörde aufnehmen

Fredermann verwies auf ein Modellprojekt auf Bundesebene. Ergebnisse würden dafür jedoch noch nicht vorliegen. Die Landtagsabgeordneten wollen daher nun Kontakt zur Landesbehörde aufnehmen und alle Beteiligten für ein Gespräch an einen Tisch holen.

„Es ist sinnvoll, dann alle Varianten einmal durchzuspielen“, sagte Fredermann. Hanisch erklärte, dass die Fachbehörde möglicherweise auch noch eine andere Option nennen könne. „Vielleicht macht ja vor dem Ortseingang auch eine Drosselung auf Tempo 70 Sinn“, sagte Hanisch.

