Für die Ortsfeuerwehr von Lehrte-Sievershausen ist das ein historischer Moment: In einer Versammlung ist sie jetzt zur Stützpunktfeuerwehr aufgewertet worden. Das bedeutet mehr Aufgaben, mehr Verantwortung – und auch eine entsprechende Ausrüstung.

Die Ortsfeuerwehr in Sievershausen mit ihrem Gerätehaus am Schmiedeweg hat es nun mit Brief und Siegel: Sie ist ab sofort eine Stützpunktfeuerwehr. Quelle: Achim Gückel