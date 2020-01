Sievershausen erhält 260 Meter neue Trinkwasserleitungen

Lehrte

Die Trinkwasserleitung an der Hämelerwalder Straße in Lehrte-Sievershausen ist zwar noch intakt, aber schon rund 60 Jahre alt. Der Wasserverband erneuert nun das Rohr im Abschnitt zwischen Tiefenriede und Schwarzer Weg auf einer Länge von rund 260 Metern.

Seit einer Woche sind Mitarbeiter der Firma PRT Rohrtechnik aus Stedum ( Peine) mit einem Bagger an der Hämelerwalder Straße zugange. Zunächst werden die Hausanschlüsse und Leitungen wie Elektrik oder Gas freigelegt und ihre genaue Lage protokolliert. „Diese Angaben sind notwendig, damit beim Einzug der neuen Wasserleitung andere Leitungen nicht beschädigt werden“, sagt Vorarbeiter André Rauterberg.

Kunststoffleitung wird computergesteuert eingezogen

Geplant sei, dass die neue Kunststoffleitung computergesteuert mit einem Spezialbohrer horizontal über die Baugruben eingezogen werde. „In den nächsten Tagen wird geprüft, ob das praktisch umsetzbar ist“, sagt Rauterberg. Wenn es nicht möglich sei, dann müsse mehr gebaggert und das neue Wasserrohr in herkömmlicher Weise Stück für Stück eingebaut werden.

Rund 130.000 Euro investiert der Wasserverband Peine in die Infrastruktur in Sievershausen. Bis Ende April würden rund 260 Meter des alten Rohrsystems in der Hämelerwalder Straße durch neue Kunststoffleitungen ersetzt, sagt Karsten Behrens, zuständiger Bauleiter des Wasserverbands Peine. Die alte Leitung aus den Sechzigerjahren habe mittlerweile natürliche Ablagerungen, sogenannte Inkrustationen. Dadurch sei der Rohrdurchmesser im Innern deutlich verkleinert. Das führe wiederum zu Druckeinschränkungen, möglich seien auch Wassertrübungen, sagt Behrens. Auch die 22 Hausanschlüsse werden in dem Zeitraum erneuert.

Keine Einschränkungen für Anwohner

Trotz der Bauarbeiten soll es an der Hämelerwalder Straße keine Einschränkungen geben. Es werde „in Baugruben“ gearbeitet, heißt es, ein großflächiger Straßenaufbruch soll vermieden werden. Der Autoverkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Während der Bauphase werden die Anwohner über das bestehende Netz mit Trinkwasser versorgt. Erst wenn die neue Kunststoffleitung die strengen Dichtheits- und Hygieneprüfungen bestanden hat, kann sie in Betrieb gehen. Bei der Umstellung werde es dann zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen, meint Behrens.

Die Anwohner an der Hämelerwalder Straße wurden schon früh von der Baufirma informiert. „Unsere Arbeiten werden hier sehr positiv aufgenommen“, freut sich Vorarbeiter Rauterberg. Die Mitarbeiter würden sogar mit Kaffee und Kuchen versorgt. „Das kennen wir aus größeren Städten wie Hannover nicht so“, sagt Rauterberg.

Wasserverband erneuert Leitungen nach und nach

Der Wasserverband Peine erneuert sein Trinkwassernetz nach und nach. Dabei werden die einzelnen Leitungen anhand von Alter, Rohrzustand und etwaigen Schadensfällen beurteilt und damit die Sanierungswürdigkeit festgelegt. Die Erneuerung der Leitung an der Hämelerwalder Straße in Sievershausen bekam bei der Prüfung die höchste Priorität.

An der Hämelerwalder Straße in Sievershausen wird die Trinkwasserleitung erneuert. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper