Wenn die St.-Martins-Kirchengemeinde bei ihren Weihnachtsgottesdiensten Kollekten für die Aktion Brot für die Welt einsammelt, kommen regelmäßig vierstellige Summen zusammen. In diesem Jahr werden an Heiligabend aufgrund der Corona-Pandemie allerdings weniger oder keine Gottesdienste stattfinden. „Wir haben uns daher frühzeitig überlegt, wie wir die Kollekten auch in Pandemiezeiten ermöglichen können“, erklärt Sievershausens Pastorin Hanna Dallmeier.

Eine alternative Lösung wurde gefunden: Wer die evangelische Entwicklungsarbeit auch weiterhin unterstützen will, kann dafür jetzt den Kiosk Scheffler an der Lessingstraße 17 oder die Bäckerei Balkenholl an der Kurfürstenstraße 4 aufsuchen. Dallmeier hat dort zwei mobile Sammelstationen eingerichtet und Spendenboxen aufgestellt. Sammeltütchen liegen dem aktuellen Gemeindebrief „Martinsgruß“ bei. Das Geld kann aber auch einfach so in die Kartons gesteckt werden.

Auch digitale Spende ist möglich

„Gerade heute war jemand da und hat einen Schein eingesteckt“, berichtet Kioskbetreiberin Asta Scheffler. Die Spendenaktion hat am ersten Advent begonnen. Die Boxen werden täglich geleert. Zum letzten Mal kann im Kiosk und beim Bäcker am 22. Dezember gespendet werden. „So können wir das Geld am 23. und noch vor Weihnachten einzahlen“, sagt Dallmeier. Darüber hinaus kann aber auch digital gespendet werden. Der dafür nötige QR-Code ist im „Martinsgruß“ abgedruckt. Zudem ist darin die Bankverbindung angegeben.

Brot für die Welt ist ein Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen und Freikirchen in Deutschland. Die Stiftung leistet Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt weltweit mehr als 1800 Projekte. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Schule statt Kinderarbeit“.

