Sievershausen

Das Antikriegshaus öffnet nach der Corona-Pause mit einer Ausstellung zum Thema Zivile Konfliktlösungen. Gezeigt wird sie im Friedenszentrum ab Mittwoch, 23. Juni, 10 Uhr.

Die Ausstellung „Frieden geht anders – aber wie?“ zeigt anhand konkreter Konflikte, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten. Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregionen. Mit gelungenen historischen Vorbildern ermutigt die Ausstellung, nach zivilen, gewaltfreien und vor allem präventiven Lösungen zu suchen.

Ausstellung richtet sich an Interessierte ab 15 Jahren

Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab einem Alter von etwa 15 Jahren. Vertiefende Informationen gibt es auf der Internetseite www.friedensbildung.de. Dort gibt es auch ergänzendes Material für Lehrkräfte, die mit dem Thema gegebenenfalls Unterrichtseinheiten gestalten wollen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter Telefon (05175) 5738 sowie per E-Mail an info@antikriegshaus.de.

Die Ausstellung wurde vom Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck (EKKW) erarbeitet. Die Schau ist bis 21. Juli montags bis donnerstags von 10 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 12.30 bis 15.30 Uhr im Antikriegshaus, Kirchweg 4a, zu sehen. Besuchstermine für Gruppen und Schulklassen müssen vorab telefonisch oder per E-Mail mit dem Büro des Antikriegshauses vereinbart werden.

Von Patricia Oswald-Kipper