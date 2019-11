Am Freitag, 29. November, werden wieder abertausende Menschen auf der ganzen Welt für den Schutz des Klimas auf die Straße gehen und demonstrieren. #NeustartKlima lautet das Motto der Bewegung Fridays for Future. Auch in Lehrte gibt es wieder eine Kundgebung. Die Demonstration beginnt am Neuen Zentrum.