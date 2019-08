Lehrte

Die Siedlergemeinschaft Glück Auf Lehrte organisiert einen offiziellen Straßen- und Garagenflohmarkt in Lehrte Süd. Am Sonntag, 29. September, soll sich der Bereich der Schachtsiedlung am südwestlichen Rand der Kernstadt in ein Paradies für Trödelfreunde verwandeln. Der Flohmarkt in Garagen und unter Car...