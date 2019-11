Sievershausen

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist am Sonntag bei einem Unfall in Sievershausen schwer verletzt worden. Die Schülerin wollte nachmittags gegen 14 Uhr die Straße Trift überqueren, als sie von einem Audi Allroad touchiert wurde. Dessen 50-jähriger Fahrer war von der John-F.-Kennedy-Straße kommend in Richtung Dammbusch unterwegs. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war die Siebenjährige unvermittelt hinter einem Transporter auf der linken Straßenseite auf die Fahrbahn gelaufen und dabei gegen des Seitenspiegel des Audi geprallt.

Schwer verletztes Kind geht nach Unfall selbst nach Hause

Das Mädchen ging nach dem Unfall noch selbst nach Hause, der 50-Jährige begleitete sie dabei. Von dort wurden ein Rettungswagen sowie ein Notarzt alarmiert, welche die Schwerverletzte in ein Krankenhaus brachten. Um welche Verletzungen es sich handelt, ist nicht bekannt. Lebensgefahr besteht nicht. Mögliche Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 1 09 18 88 entgegen.

Von Oliver Kühn