Bei der Kontrolle einer Shisha-Bar an der Bahnhofstraße in Lehrte hat die Polizei gleich mehrere Verstöße festgestellt – unter anderem hat der Betreiber gegen die Corona-Auflagen verstoßen, wie das Polizeikommissariat Lehrte mitteilt.

In der Nacht zu Sonntag waren die Beamten gegen 1 Uhr in dem Laden erschienen und stellten fest, dass eine Gästeliste nicht vollständig ausgefüllt war, Wasserpfeifen weder ordnungsgemäß mit Tabak befüllt noch ausreichend gereinigt und desinfiziert und außerdem Mehrwegschläuche verwendet worden waren. Darüber hinaus konnte der Betreiber kein Hygienekonzept vorlegen.

Mehrere Kontrollen in Lehrter Shisha-Bar

Gegen 19 Uhr am Sonntagabend wurde die Polizei erneut vorstellig, doch an den monierten Zuständen hatte sich nichts geändert. Daraufhin wurde der Betreiber ermahnt, dies unverzüglich nachzuholen, was er dann nach einer dritten Kontrolle gegen 22.30 Uhr zumindest teilweise erledigt habe, wie der Polizeisprecher mitteilt. Die Wasserpfeifen seien zu diesem Zeitpunkt desinfiziert gewesen.

Außerdem muss der Inhaber sich auch noch in zwei Fällen wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz verantworten. Denn die Beamten hatten nachts um 1 Uhr eine Minderjährige in der Shisha-Bar angetroffen, außerdem war das Jugendschutzgesetz nicht wie vorgeschrieben in dem Laden ausgehängt worden. Ob und welche Konsequenzen die Verstöße nach sich ziehen, muss nun von den zuständigen Behörden entschieden werden.

