Lehrte

Karambolage mit fünf beteiligten Autos an der Parkstraße: Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hat dort am Montag gegen 16.20 Uhr beim Einparken in eine schräg zur Fahrbahn angeordnete Parkbucht offenbar das Bremspedal in ihrem Auto mit dem Gaspedal verwechselt. Das jedenfalls gibt die Lehrter Polizei als Unfallursache an. Die Seniorin fuhr unkontrolliert und mit Wucht gegen ein anderes stehendes Auto und rollte über den Gehweg. Dann touchierte ihr Wagen einen Laternenmast und prallte von dort gegen zwei weitere Wagen, die auf dem Parkplatz der C-&-A-Filiale standen, sowie noch gegen ein Auto, dessen Fahrer gerade einparken wollte.

Schadenshöhe ist noch unklar

Über den Schaden, der bei der Karambolage angerichtet wurde, gibt es noch keine Angaben. Er müsse aber angesichts von fünf verbeulten Autos recht hoch sein, schätzte ein Sprecher des Lehrter Kommissariats am Dienstag. Die 84-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht am Bein.

Von Achim Gückel