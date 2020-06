Lehrte

Die Corona-Pandemie bringt für die Bewohner von Altenheimen empfindliche Einschränkungen im Kontakt zu Verwandten und Bekannten mit sich. Während des Lockdowns bestand sogar ein Besuchsverbot, was für viele Bewohner besonders schmerzlich war. Damit die Senioren in Lehrter Einrichtungen nun weiter mit der Außenwelt in Kontakt bleiben können, hat die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen zehn iPads an Senioren- und Pflegeheime gespendet. Auch das Rosemarie-Nieschlag-Haus in Lehrte erhielt eines der Geräte.

Mit Hilfe der iPads sollen die Bewohner mit ihren Bezugspersonen nicht nur sprechen, sondern auch visuell in Kontakt bleiben können. Die iPads wurden aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparens finanziert. „Jährlich tragen 15.000 Gewinnsparer der Volksbank durch ihre Lose zur Umsetzung und Förderung gemeinnütziger und sozialer Projekte in der Region bei“, betont Angelka Babinski, zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen.

Von Patricia Oswald-Kipper