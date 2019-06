Lehrte

Rund 15.000 Euro Schaden sind am Sonnabend gegen 13 Uhr bei einem Unfall am E-Center-Parkplatz entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte dort ein 89-jähriger Autofahrer mit seinem Ford auf die Manskestraße einbiegen wollen, dabei aber anscheinend einen in Richtung Kreisverkehr fahrenden VW Golf mit Anhänger übersehen. Der Senior fuhr mit seinem Auto mit solcher Wucht gegen die rechte Seite des Anhängers, dass sich dieser überschlug.

Verletzte gab es bei der Karambolage nicht. Nach Angaben des Lehrter Kommissariats wird es nun aber eine Mitteilung an die Führerscheinstelle geben. Diese soll ermitteln, ob der 89-Jährige noch in der Lage ist, ein Auto im Straßenverkehr sicher zu bewegen.

Von Achim Gückel