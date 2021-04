Lehrte/Sehnde

Bei Kontrollen des Radverkehrs hat die Polizei Lehrte in der vergangenen Woche insgesamt 59 Verstöße festgestellt, die meisten Radler waren auf der falschen Seite unterwegs.

An vier Tagen hatten sich die Beamten an verschiedenen Stellen in Lehrte und Sehnde positioniert und dort die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer genauer unter die Lupe genommen. Die Kontrollen hätten überwiegend in den Kernstädten der beiden Kommunen stattgefunden, da dort der meiste Radverkehr stattfinde, so Kriminalhauptkommissar Philipp Guttack.

Bußgelder liegen zwischen 55 und 100 Euro

Die Beamten überprüften vor allem das Fahrverhalten sowie die Verkehrssicherheit der Fahrräder. Die Beamten hielten in den vier Tagen 62 Radfahrerinnen und Radfahrer sowie 14 Autofahrerinnen und Autofahrer an. Allein 45 Verstöße wurden bei Radlern festgestellt. Dabei fielen 16 Personen auf, die auf der falschen Seite unterwegs waren. Weitere befuhren mit ihrem Zweirad unzulässige Verkehrswege wie Gehwege und Fußgängerzonen. Einige telefonierten auch während der Fahrt mit dem Handy, andere wiederum hörten über Kopfhörer Musik. Technische Mängel an den Rädern seien hingegen nur wenige festgestellt worden, so Guttack.

Die Polizei kontrollierte Radfahrer auch im Neuen Zentrum in Lehrte. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Die Verkehrsordnungswidrigkeiten werden nun mit Bußgeldern und teilweise auch Punkten in der Verkehrssünderkartei geahndet. Die Bußgelder liegen zwischen 15 Euro (Befahren der Fußgängerzone) und 55 Euro (Handy am Lenker). Bei der Aktion wurden weiterhin 14 Autofahrer angehalten. Wegen Verstößen gegenüber Radfahrerinnen und Radfahrern drohen auch ihnen nun Bußgelder und Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern steigt

Ziel der Kontrollen sei es gewesen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sagt Guttack. Aufgrund der Corona-Pandemie nehme der Individualverkehr zu, um Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden – besonders vor weiterführenden Schulen, so Guttack. Das führe vermehrt zu Konfliktsituationen mit Autofahrern. Gleichermaßen steige die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern an, berichtet Guttack.

Die Schwerpunktkontrollen in Lehrte und Sehnde haben sich laut Guttack gelohnt. Denn dabei wurde nicht nur Fehlverhalten aufgezeigt und geahndet, die Beamten gaben auch Hinweise, wie die Radfahrer noch sicherer durch den Verkehr kommen.

Von Patricia Oswald-Kipper