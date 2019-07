Lehrte

Unlängst war die Germaniastraße wegen eines Wasserrohrbruchs und anschließender Bauarbeiten dicht. Jetzt müssen sich Autofahrer in der Kernstadt erneut auf die Sperrung einer Hauptverkehrsader einrichten. Ab Montag, 8. Juli, ist die Sehnder Straße (Bundesstraße 443) zwischen Westende und Lange Straße in Fahrtrichtung Süden für knapp zwei Wochen nicht mehr passierbar. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung Arbeiten der Stadtwerke. Sie lassen Trinkwasserleitungen in dem Bereich erneuern.

Voraussichtlich bis zum 19. Juli ist die Sehnder Straße eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden. Wer in Richtung Sehnde unterwegs ist, sollte die ausgeschilderte Umleitungsstrecke nehmen. Diese führt über die Iltener Straße und den Südring.

Von Achim Gückel