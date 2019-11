Lehrte/Sehnde

Wegen der Ausbesserungen in der Trogstrecke im Zuge der Berliner Allee muss das Unternehmen Regiobus in der nächsten Woche zwei Buslinien umleiten. Betroffen sind die Linien 962 und 965 von Montag, 2., bis einschließlich Freitag, 6. Dezember. Die Linie 962 ist aber lediglich auf den Fahrten, die um 18.52 Uhr in Sehnde/Egestorffstraße beginnen, betroffen. Auf diesen Fahrten kann die Haltestelle „ Lehrte/Berliner Allee“ nicht bedient werden. Auf der Regiobuslinie 965 entfällt während des gesamten Zeitraums jeweils von 18 Uhr bis Betriebsbeginn die Haltestelle „ Lehrte/ Zuckerpassage“.

Von Oliver Kühn