Die Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat jetzt insgesamt 13.900 Euro an 15 Vereine aus Lehrte und Sehnde gespendet. Das Geld stammt aus dem Reinertrag des Gewinnsparens des genossenschaftlichen Kreditinstituts. Dabei handelt es sich um eine Lotterie, die Gewinnen, Sparen und Helfen kombiniert.

Vereinskassen werden entlastet

Auch wenn in diesem Jahr auf die gewohnte Feier zur Übergabe der Spendenbescheide an die Vereine wegen Corona verzichtet werden musste, „fanden die Zuwendungen aus dem Reinertrag doch ihren Weg zu den glücklichen Empfängern“, heißt es in einer Mitteilung der Volksbank. Dank dieser Förderungen könnten nun Anschaffungen finanziert und die Vereinskassen entlastet werden. „Die Unterstützung ist in erster Linie unseren Gewinnsparern zu verdanken. Jedes Los trägt dazu bei, dass wir soziale, kulturelle oder sonstige gemeinnützige Zwecke in der Region fördern können“, betont Geschäftsstellenleiter Benjamin Winter.

Von der Gitarre bis Volleyball-Trikots

Die Palette der geförderten Projekte ist groß. So schafft sich die Kita der Lehrter Matthäus-Kirchengemeinde von der Spende eine Gitarre an, der Förderverein der noch entstehenden Kita Villa Nordstern ein Kinderspielhaus. Der Chor Voices in Change benötigt das Geld für Mikrofone, Mischpult und Lautsprecherbox, der Trägerverein des evangelischen Alten- und Pflegeheims an der Iltener Straße für sogenannte Motiv-Projektionsscheiben zur Stimulation bettlägeriger Menschen.

Der SV 06 Lehrte sowie der FC Lehrte wollen ihre Spenden in neue Fußballtore stecken, der Förderverein der Aueschule in Aligse/ Steinwedel in den Kauf von Spielsteinen, der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Aligse in eine Musikanlage sowie die Schützengesellschaft Aligse in Tablets für die elektronische Schießanlage. Bei SF Aligse fließt das Geld in den Kauf von Trikots, Bällen und anderen Utensilien für die Volleyballsparte. Der Lehrter SV will eine Wasserzapfanlage anschaffen.

Unser Dorf Ilten will Chronik finanzieren

Der Verein Unser Dorf Ilten will die Spende in die Erstellung einer Dorfchronik fließen lassen, der Verein Ramhorster Pferdefreunde in Voltigieranzüge. Und die Lehrter Tafel schließlich nutzt den Zuschuss der Volksbank, um eine Überdachung für den Wartebereich ihrer Lebensmittelausgabe an der Gartenstraße zu schaffen.

