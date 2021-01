Sehnde/Lehrte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 443 zwischen Lehrte und Sehnde sind am Dienstagmittag eine 28 und eine 60 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. An ihren Autos entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 12.000 Euro. Während der Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße gesperrt werden, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die 28-jährige Sehnderin war in Richtung Sehnde unterwegs gewesen und hatte in Höhe des Lehrter Holzes offenbar die Kontrolle über ihren VW Golf verloren. Sie geriet laut Polizei in den Gegenverkehr, ihr Auto prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Ford. Dieser wurde herumgeschleudert und kam auf dem angrenzenden Fahrradweg zum Stehen.

Feuerwehr ist im Einsatz

Laut Auskunft der Sehnder Feuerwehr hieß es zunächst, dass eine der zwei Frauen in ihrem Auto eingeklemmt sei. Das habe sich aber nicht bewahrheitet, sagt Tim Herrmann, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr. Beide Frauen hätten sich allein aus den demolierten Fahrzeugen befreien können. Die 28-Jährige wurde nach einer ersten Untersuchung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus in Hannover gebracht. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus Sehnde und Ilten an der Unfallstelle.

