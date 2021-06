Grafhorn/Sehnde

„Ich bin durch Zufall auf etwas gestoßen, das so nicht vorhersehbar war“, sagt Christian Helmreich. Mit seiner Masterarbeit im Studiengang Umwelt, Naturschutz und Nachhaltigkeit an der Universität Hildesheim hat der Vorsitzende vom Trägerverein des Naturfreundehauses Grafhorn jetzt neue Erkenntnisse zur frühen Eisenverhüttung geliefert. In experimentellen Studien konnte er sogar nachweisen, dass bereits im 1. Jahrhundert vor Christus Eisen auch in Regionen mit geringem Vorkommen von Eisenerz gewonnen werden konnte.

Untersucht hat Helmreich dafür archäologische Funde. Die Grabungsstätte lag dabei praktischerweise fast vor seiner Tür. Denn untersucht hat Helmreich Proben von Schlacken aus dem heutigen Neubaugebiet Kleines Öhr am Nordrand von Sehnde. Dort waren bei Erdarbeiten im Jahr 2017 die Überreste von mehr als 30 einfachen Lehmöfen, sogenannten Rennöfen, und zehn Grubenhäusern gefunden worden. „Das war ein richtiges frühgeschichtliches Industriegebiet“, sagt Helmreich.

Archäologische Experimente am Eisenzeithaus

Dass zum Naturfreundehaus Grafhorn ein Freilichtmuseum mit Eisenzeithaus gehört, rundete die Sache ab. Denn während Helmreich die Proben – sie lagern im Magazin des Niedersächsischen Landesmuseums – unter dem Elektronenmikroskop im Labor der Universität Hildesheim untersuchte, führte er die archäologischen Experimente auf dem Gelände des Eisenzeithauses durch.

Florian Kobbe baut einen Rennofen nach und umwickelt dafür im Anfangsstadium Holzbündel mit Stroh. Quelle: privat

„Ziel war es, in Experimenten nachzuvollziehen, wie früher im Bereich von Sehnde Eisen verhüttet wurde und welche Erze dafür in die Rennöfen kamen“, erklärt Helmreich. In seinen Versuchen gelang es ihm und seinem Kollegen Florian Kobbe, der ebenfalls zum Verein gehört und sich bereits seit vielen Jahren mit Experimentalarchäologie beschäftigt, aus einer Kombination von Toneisensteinen (TES) und einem geringen Anteil von Raseneisenerz (RES) Eisen zu gewinnen.

„Das war ein kulturgeschichtlich durchaus bedeutsames Ergebnis“, betont Helmreich. Schließlich war die Wissenschaft bisher davon ausgegangen, dass die frühe Eisenverhüttung nur in Gegenden mit reichhaltigen Vorkommen an Raseneisenerz möglich war.

Florian Kobbe kontrolliert die sogenannte Gichtflamme. Im Inneren des Rennofens herrschen mehr als 1200 Grad. Quelle: privat

Im Labor kommen 98 Kilo Schlacke unters Mikroskop

In Sehnde schienen die natürlichen Ressourcen dafür auf den ersten Blick nicht gegeben. „Aber findige Menschen müssen damals herausgefunden haben, wie sich einzeln nicht verhüttbare Bestandteile wie eben TES und RES vermischen lassen, um daraus dennoch Eisen zu gewinnen“, erklärt Helmreich. Darüber hinaus haben er und Kobbe bei ihren Versuchen herausgefunden, dass die Ofenschächte in den Rennöfen, anders als bisher angenommen, bei der Verhüttung mehrfach genutzt wurden, was die Eisengewinnung um einiges effektiver machte.

Helmreich und Kobbe fanden all das heraus, indem sie in Grafhorn die Eisenverhüttung in einem nachgebauten Rennofen aus Lehm nachstellten und die beiden Erze in immer neuen Mischungsverhältnisse ausprobierten, bis sie schließlich die Mischung von damals hatten. Im Labor haben sie insgesamt 98 Kilogramm Schlacke aus Sehnde auf ihre Zusammensetzung analysiert.

Das kleine Grubenhaus wurde nach Grabungsfunden aus Sehnde nachgebaut. Es diente seinerzeit vermutlich als Verschlag oder Schmiedestelle. Quelle: privat

Helmreich will weiter forschen und promovieren

Möglich wurden die Forschungen auch dank zweier Finanzspritzen. Die VGH-Stiftung gab 2500 Euro, von der Region kamen 1000 Euro. Der 43-jährige Helmreich will seine Forschungen nun fortsetzen und darüber promovieren. Die Untersuchungen werden dafür auf ähnliche Ausgrabungen im Raum Peine ausgeweitet. Im Freilichtmuseum Grafhorn sind öffentliche Vorführungen zur Eisenverhüttung geplant.

Seine Masterarbeit hatte Helmreich berufsbegleitend absolviert und im Dezember abgeschlossen. Seit Anfang Februar ist er mit 30 Wochenstunden bei der Stadt Lehrte als Klimaschutzmanager im Einsatz. An der Uni Hildesheim hat er eine Viertelstelle als wissenschaftliche Hilfskraft.

Von Katja Eggers