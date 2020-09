Das Lehrter Polizeikommissariat hat jetzt auch eine neue und moderne Zentrale. Der Umbau der 40 Jahre alten Wache ist abgeschlossen. Fertig ist die Sanierung des Polizeigebäudes an der Osterstraße damit aber noch nicht.

So sieht es in der neuen Lehrter Polizeiwache aus

