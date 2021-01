Lehrte/Sehnde

Das Polizeikommissariat in Lehrte hat am Morgen des Neujahrstages eine sehr positive Bilanz für den Jahreswechsel gezogen. Während der Nacht habe es „nur eine verschwindend geringe“ Anzahl von Einsätzen gegeben, sagte ein Sprecher: „Es war alles völlig unproblematisch.“ Die meisten Menschen in Lehrte und Sehnde hätten offenbar die strengen Regelungen mit Böllerverbot und Corona-Auflagen eingehalten. Größere Menschenansammlungen in öffentlichen Bereichen habe man nicht registriert.

Feuerwehr : „ Jahreswechsel , der in die Geschichte eingehen wird“

Auch die Feuerwehren in beiden Städten meldeten keine größeren Einsätze. Tim Herrmann, Sprecher der Stadtfeuerwehr in Sehnde, sprach sogar von einem Jahreswechsel, der „in die Geschichte eingehen wird und den es so sicher nicht noch einmal geben wird“. Stadtweit habe es für die Sehnder Feuerwehren keinen einzigen Einsatz gegeben. Stephan Keil, Sprecher der Lehrter Feuerwehr, bestätigte diesen Eindruck. Lediglich in der Kernstadt und in Ahlten habe es kleine Einsätze gegeben, weil in einem Fall eine Hecke und im anderen ein Papierkorb gebrannt habe.

Unerlaubte Feier am Steinweg in Sehnde

Die Polizei verzeichnete mehrere Einsätze wegen nächtlicher Ruhestörung. Die Beschwerden von lärmgeplagten Nachbarn hätten sich aber in Grenzen gehalten. Lediglich in einer Wohnung am Steinweg in Sehnde habe man eine illegale Zusammenkunft auflösen müssen. Dort hatten in einer Wohnung vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten miteinander gefeiert und damit gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

Lehrte und Sehnde hatten im Vorfeld des Jahreswechsels darauf verzichtet, Böllerverbotszonen für Silvester und Neujahr auszuweisen. Die Polizei hatte verschärfte Kontrollen mit zusätzlichem Personal angekündigt.

Von Achim Gückel