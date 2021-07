Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis Hannover geht mit ihrem Sommerprogramm wegen Corona erneut an die frische Luft: Vom 1. Juli bis zum 31. August sind an den fünf VHS-Standorten in Lehrte, Burgdorf, Sehnde, Uetze und Isernhagen insgesamt 40 Kurse aus dem Bereich Gesundheit und Entspannung geplant.