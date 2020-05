23 Jahre nach brutalem Überfall an B 443: Litauer muss erneut in Haft

Sehnde/Lehrte/Hildesheim

Er hätte Deutschland lieber nicht wieder betreten: Die Bundespolizei hat in Kiel einen 51-jährigen Litauer festgenommen, der als junger Mann wegen eines brutalen Raubüberfalls verurteilt wurde, der sich an der Bundesstraße 443 zwischen Sehnde und Lehrte abgespielt hatte. Dafür hatte der Mann bereits um die Jahrtausendwende herum in Haft gesessen. Dann wurde er abgeschoben. Nun ist er erneut im Gefängnis gelandet.

Warum der 51-Jährige damals eine langjährige Haftstrafe bekam, hat Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, nun auf Anfrage in alten Justizakten recherchiert. Der Litauer hatte im Jahr 1997 zusammen mit zwei Kumpanen zwei ebenfalls aus Litauen stammende Gebrauchtwagenhändler auf einen Parkplatz an der Bundesstraße 443 zwischen Lehrte und Sehnde gelockt. Die Männer hatten auf ihrem Trailer noch Platz für zwei Autos – und die Gauner behaupteten, ihnen diese liefern zu wollen.

Brutale Schläge auf dem Parkplatz

Tatsächlich holten sich die Kriminellen zwei Landsleute als Verstärkung und schlugen die beiden Autohändler zusammen, einen von ihnen sogar bewusstlos. Dann schleiften sie ihre Opfer über fast zwei Kilometer in ein Waldstück, wo sie sie fesselten und ihnen Schlafsäcke über den Körper zogen. In dieser Lage musste das Duo die Nacht und den halben nächsten Tag verbringen. Zwar durften beide austreten und rauchen, bekamen aber weder zu essen noch zu trinken und litten damals Todesängste. Einer von ihnen bekam noch einmal einen Tritt gegen den Kopf, als er sich regte. Einige ihrer Peiniger bewachten sie, die anderen kümmerten sich um Zollkennzeichen für drei Autos.

Nachdem die Kriminellen die Kennzeichen am nächsten Tag besorgt hatten, schleppten sie die beiden Autohändler noch tiefer in den Wald und fesselten sie dort an Bäume. Einem zogen sie noch eine Plastiktüte über den Kopf. Dann eilten sie zurück zum Parkplatz, schnappten sich drei der Autos und fuhren damit über die Autobahn 2 gen Osten.

Räuber-Trio wird bei Königslutter geschnappt

Doch die beiden gefangenen Autohändler konnten sich schneller als erwartet befreien. Von einer Tankstelle aus alarmierten sie die Polizei, und die reagierte schnell: Bei Königslutter fingen Beamte die drei Männer ab und nahmen sie fest.

Im April 1998 verurteilte das Landgericht Hildesheim alle drei Täter zu je sieben Jahren und sechs Monaten Haft. Von 1998 bis 2002 saßen sie im Gefängnis, dann wurden sie in ihr Heimatland abgeschoben – unter der Auflage, nicht wieder in die Bundesrepublik einzureisen. Der Haftbefehl blieb daher bestehen und schlummerte 18 Jahre lang in den Akten der Hildesheimer Justiz – und im bundesweiten Fahndungssystem.

51-Jähriger geht in Kiel von Bord einer Fähre

So erlebte der 51-Jährige eine böse Überraschung, als er jetzt in Kiel von Bord einer Fähre aus dem litauischen Klaipeda ging. Beamte der Bundespolizei verhafteten ihn und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Neumünster. Theoretisch muss der Litauer dort noch drei Jahre und drei Monate absitzen. Allerdings könnte er vorzeitig entlassen werden, wenn zwei Drittel der Gesamtstrafe verbüßt sind – also in etwa einem Jahr.

Hätte der Litauer noch zweieinhalb Jahre gewartet, hätte er wohl unbehelligt einreisen können. Die Vollstreckung des Haftbefehls und damit der Haftstrafe wäre im Oktober 2022 verjährt gewesen.

Von Tarek Abu Ajamieh