Ahlten/Ilten

Unlängst waren der Kiosk und das Kassenhäuschen im Sehnder Waldbad sowie das Vereinsheim von SuS Sehnde und ein Kaffeehaus das Ziel von Einbrechern. Jetzt sind unbekannte Täter in zwei Clubhäuser in Ahlten und Ilten eingedrungen. Die Polizei untersucht nun Zusammenhänge zwischen den Taten. Sie hofft dabei auch auf Hinweise von Zeugen.

Eingangstür von innen eingetreten

Das Vereinsheim der TSG Ahlten an der Straße Im Kleifeld suchten die Eindringlinge in der Nacht zu Freitag, 6. August, heim. Sie stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein, stahlen nach bisherigen Erkenntnissen nichts, verließen das Vereinsheim aber unter der Anwendung roher Gewalt. Laut Angaben der Polizei wurde die Eingangstür des Hauses von innen eingetreten. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch unklar.

Lesen Sie auch Kaffeehaus, Kiosk und Vereinsheim: Drei Einbrüche in einer Nacht

Auch bei dem Einbruch in das Gebäude des MTV Ilten an der Hugo-Remmert-Straße, der sich in der Nacht zu Sonnabend, 7. August, abspielte, kamen die Täter durch ein Fenster. Drinnen fanden sie rund 250 Euro Bargeld. Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Polizeikommissariat in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel