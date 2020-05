Spende aus Bürgerstiftung: Schwestern bekommen Laptop

Lehrte/Arpke

Die beiden aus Georgien stammenden und in Lehrte-Arpke lebenden Schwestern Lika und Tika Kvantrishvili haben Grund zur Freude. In der Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Arpke haben sie jetzt einen neuen Laptop entgegengenommen. Gespendet wurde der Computer von der Bürgerstiftung Hannover, die im März die Möglichkeit geschaffen hatte, Familien zu unterstützen, die von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen sind.

Die AWO hatte daraufhin sechs Anträge für Familien in der Region Hannover gestellt. „Sie wurden sofort bewilligt. Wir finden es klasse, wie schnell und unbürokratisch die Bürgerstiftung geholfen hat. Mit dem Geld konnten wir für fünf Familien Laptops und für eine Familie Kinderspielzeug kaufen“, freut sich Nezir-Bajdo Begovic, stellvertretender AWO-Fachbereichsleiter für Qualifizierung, Bildung und Teilhabe. Insgesamt belief sich die Spende auf 1800 Euro.

„Wir werden uns den Laptop teilen“

Lika und Tika Kvantrishvili leben seit vier Jahren in Deutschland. „Wir werden uns den Laptop teilen“, sagt Tika, die 13 Jahre alt ist und die IGS Lehrte in Hämelerwald besucht. Die beiden wollen den mobilen Computer zum Lernen und für ihre Online-Hausaufgaben verwenden. „In unserer Klasse haben die meisten Laptops, wir freuen uns, dass wir jetzt auch endlich einen haben“, sagt die 15-jährige Lika, die ebenfalls die IGS Lehrte in Hämelerwald besucht und ihr Schülerpraktikum in der AWO-Beratungsstelle gemacht hatte. Aus dieser Zeit kannte AWO-Mitarbeiterin Marija Vorona die beiden Schwestern.

Von Achim Gückel