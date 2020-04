Schulzentrum Süd könnte mehr als 80 Millionen Euro kosten

Lehrte

Das Schulzentrum Süd wird aller Voraussicht nach das teuerste kommunale Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Lehrte. Neue Berechnungen für Bau- und Planungskosten weisen mögliche Summen oberhalb der Marke von 80 Millionen Euro aus. Dabei handele es sich aber um Maximalrechnungen und ein Worst-Case-Szenario, so Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung.

Die Stadt schlägt auf Basis der neuen Berechnungen außerdem vor, das Projekt in einer öffentlich-privaten Partnerschaft ( ÖPP) zu realisieren. Lehrte würde demnach einen Generalunternehmer damit beauftragen sich um Planung, Bau, Zwischenfinanzierung sowie Instandhaltung und Betrieb für einen Zeitraum von 20 Jahren zu kümmern. Die Stadt wäre vorerst nur für Pflege, Reinigung, Hausmeister- und Winterdienste sowie die Energieversorgung des neuen Schulzentrums zuständig.

Schulausschuss berät am 23. April

Dieses ÖPP-Modell ist unter dem Strich und nach den vorliegenden Berechnungen rund 18 Millionen Euro günstiger als ein allein von der Stadt geplantes und in Einzelgewerken errichtetes Schulzentrum. Auch die neue Feuerwache samt Umgestaltung des Bauhofs an der Schützenstraße wird in einem ÖPP-Verfahren errichtet. Ob diese Marschroute auch für die neue IGS und Realschule an der Südstraße zum Tragen kommt, diskutiert der Schulausschuss am Donnerstag, 23. April. Der Rat entscheidet am 6. Mai.

Fest steht bereits, dass das Schulzentrum Süd in weiten Teilen neu gebaut wird. Die alten Gebäude sind zu einem großen Teil marode, unwirtschaftlich und energetisch eine Katastrophe. Sie zu sanieren wäre im Vergleich zu einem modernen Neubau unverhältnismäßig teuer. Daher wird von der früheren Berthold-Otto-Schule im Süden, in der jetzt die IGS-Oberstufe beheimatet ist, bis zur Hauptschule im Norden vermutlich fast jedes Gebäude abgerissen.

Beraterbüro aus Berlin legt Berechnungen vor

Durch eine enge Verzahnung der Neubauten von IGS und Realschule, etwa mit gemeinsamer Mensa und Aula, sowie eine Überarbeitung der Raumprogramme hatten die Planer im vergangenen Jahr noch die geschätzten Kosten gedrückt. Ende Oktober hatte der Rat dann beschlossen, dass eine Wirtschaftslichkeitsuntersuchung für die verschiedenen Herangehensweisen an das Projekt in Auftrag geben werden sollte. Ein Beraterbüro aus Berlin übernahm die Aufgabe.

Energetisch eine Katastrophe: Die Schulbauten in Lehrte Süd mit den sogenannten Sternen, in denen jetzt IGS-Schüler unterrichtet werden. Quelle: Achim Gückel

Das Ergebnis der Berechnungen sieht so aus: Das Schulzentrum konventionell zu planen und mit Einzelgewerken zu errichten würde knapp 100 Millionen Euro kosten, engagiert die Stadt ein Generalunternehmen kämen gut 85 Millionen Euro zusammen, das ÖPP-Modell wäre mit gut 82 Millionen Euro am günstigsten. Die Berechnungen aus Berlin enthalten allerdings jährliche Preissteigerungen im Baugewerbe von 7,5 Prozent, Risikozuschläge und einen Aufschlag von 10 Prozent für den Einsatz regenerativer Ideen.

„Bewusst nichts schöngerechnet“

Die aufgerufenen Summen seien also lediglich Berechnungen, die eine Vergleichbarkeit der Varianten herstellen sollen, und keine belastbaren Zahlen, betont Nolting. „Da wurde bewusst nichts schöngerechnet“, sagt er. Erst nach der Ausschreibung des Projekts und den Angeboten von Unternehmen wisse man, wohin die Reise finanziell wirklich gehe.

Auch dieser Teil der Schulbauten in Lehrte Süd mit dem Eingang zur IGS soll dem Neubau weichen. Quelle: Achim Gückel

Trotzdem dürften die aufgerufenen Zahlen keine Freude bei Lehrtes Kommunalpolitikern hervorrufen. In früheren Kostenschätzungen für den Neubau des Schulzentrums war von rund 62 Millionen Euro, später von 72 Millionen Euro die Rede gewesen. Jetzt steht selbst für die günstigste Variante die Zahl von 82 Millionen Euro im Raum. Finanzieren muss Lehrte das Schulzentrum im Wesentlichen über kommunale Kredite.

Sporthalle und Familienzentrum nicht Teil der Planung

Darüber hinaus sind in die Kostenrechnungen für das Schulzentrum Lehrte Süd einige Aspekte nicht mit eingeflossen. Der Bau einer zusätzlichen Sporthalle, der Förderschule, die von Ilten nach Lehrte umziehen soll, sowie des Familienzentrums samt neuer Kita sind nicht Bestandteil der Planung.

Der Schulausschuss kommt am Donnerstag, 23. April, von 17 Uhr an im Kurt-Hirschfeld-Forum zusammen. Wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Kontaktverbote dürfen nur maximal 20 Zuhörer bei der öffentlichen Sitzung dabei sein.

Von Achim Gückel