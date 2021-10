Lehrte

Mit den Schwimmfähigkeiten der Lehrter Schülerinnen und Schüler scheint es nicht zum Besten bestellt zu sein. Das lässt sich an Zahlen festmachen. Allein am Lehrter Gymnasium gab es an den fünften und sechsten Klassen vor den Sommerferien 119 Nichtschwimmer. Dazu komme noch der Bedarf der Grundschulen, sagt Eckhard Otto, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Lehrte.

Dem wollen Schulen gemeinsam mit der Lehrter Bädergesellschaft jetzt mit mehr Schwimmkursen entgegensteuern. Kurzerhand wurden an den Schulen Schwimm-Arbeitsgemeinschaften (AG) nach dem Unterricht ins Leben gerufen. Aktuell gibt es fünf dieser schulischen AGs, in denen schwimmerische Defizite aufgeholt werden sollen. Das Gymnasium nutzt zwei davon, die drei anderen verteilen sich nach Ottos Auskunft auf die Grundschulen Albert-Schweitzer-Schule, Masch und Ahlten.

Betrieb im Hallenbad ruht wegen technischer Probleme

Derzeit ruht allerdings der Unterricht in den Schwimm-AGs, denn wegen technischer Probleme ist der Badebetrieb im Hallenbad am Hohnhorstweg zurzeit eingestellt. „Geplant ist die Wiedereröffnung Mitte nächster Woche“, sagt Bad-Betriebsleiter Thilo Schumacher.

Für Christoph Gruber, Fachobmann Sport des Gymnasiums ist die hohe Zahl an Nichtschwimmern zum Teil auf den Corona-Lockdown zurückzuführen. Die Zahl aber bereits wieder etwas verringert. „Einige haben das Schwimmen bereits in den Sommerferien erlernt“, sagt Gruber. Andere hätten bereits Vorkenntnisse, sodass sie in den zwei Schwimmstunden, die bisher im Lehrter Hallenbad in den AGs absolviert werden konnten, Erfolg gehabt hätten.

Zahl der Nichtschwimmer steigt stetig an

Das generelle Problem allerdings bleibe bestehen – der Anteil der Nichtschwimmer unter den Schülerinnen und Schülern sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, stellt der Gymnasiallehrer fest. Nach Schumachers Beobachtung habe dieser Anstieg viel mit der Einstellung der Eltern zu tun: „Sie geben den Lehrauftrag Schwimmenlernen an die Schule oder an das Bad ab.“ Ähnliches beobachtet Fachdienstleiter Otto. Für ihn gebe es zunehmend eine „Abgabementalität“. Das beschränke sich nicht auf das Schwimmen. „Früher sind die Eltern mit ihren Kindern zum Sport gegangen und dabeigeblieben.“ Heute bringen sie sie zwar hin, fahren dann aber wieder weg, bis sie sie wieder abholen.

Die Eigenverantwortung der Eltern sei nicht mehr vorhanden, meinen die beiden Geschäftsführer der Bädergesellschaft. „Eltern haben mir schon gesagt, dass sie es nicht einsehen, warum sie ihren Kindern das Schwimmen beibringen sollen“, sagt Schumacher. „Dabei geht es beim Fahrradfahren doch auch.“ Das aber sei ein notwendiger Teil des Alltags, Schwimmen dagegen offenbar nicht.

Notwendig für schulische Ausflüge

Für die schulische Laufbahn allerdings sei das Schwimmen durchaus wichtig, betont Gruber. Wer nach der sechsten Klassenstufe immer noch nicht schwimmen könne, werde später zum Beispiel von Ausflügen wie beim Kanufahren ausgeschlossen. Am Geld könne es nicht liegen, ist sich Schumacher sicher. Neben den schulischen AGs gebe es noch private Angebote von Schwimmschulen im Hallenbad Lehrte. Die Nachfrage nach den kostenpflichtigen Kursen sei riesig, sagt Schumacher.

Für die Schulen entstehen durch den Schwimmunterricht in den AGs keine Mehrkosten. Über den Ganztagsbetrieb würden zusätzliche Lehrerstunden vom Land Niedersachsen finanziert. Jeweils zwei Lehrkräfte sind bei den Schwimmstunden dabei. Dazu kommen noch eine Badeaufsicht und eine DLRG-Kraft. „Damit ist der Betreuungsschlüssel so gut, dass man sich den Schülerinnen und Schülern intensiv widmen kann“, zeigt sich Gruber zufrieden.

Mehr Infos zu den Schwimmkursen im Hallenbad Lehrte gibt es auf der Internetseite der Lehrter Bädergesellschaft auf www.lehrter-baeder.de.

Von Michael Schütz