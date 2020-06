Lehrte

Wer derzeit eine Mail an eine Lehrter Schule abschickt, muss damit rechnen, dass die Nachricht nicht ankommt. Ein schwerer technischer Defekt in der Hardware der Stadtverwaltung legt diesen Weg der Kommunikation derzeit lahm. Es handele sich bei der Panne aber nicht um einen Angriff von Hackern auf die Systeme der Stadt und auch nicht um eine eingeschleuste Schadsoftware, heißt es. Man arbeite daran, den Defekt so schnell wie möglich zu beheben, betont Sprecher Fabian Nolting. Wann die Mails an die Schulen wieder problemlos übermittelt werden können, ist allerdings noch unklar.

Betroffen von dem technischen Defekt, der einen zentralen technischen Baustein für die Verteilung der Mails an die Schulen betrifft sind die Sekretariate und Schulleitungen der Albert-Schweitzer-Grundschule, der Jahrgänge fünf und sechs am Gymnasium, der St.-Bernward-Grundschule, der Grundschule, und der Hauptschule sowie der Realschule in Lehrte Süd. Die Integrierte Gesamtschule ist an beiden Standorten in Lehrte Süd sowie am Riedweg in Hämelerwald betroffen, darüber hinaus die Oberschule in Hämelerwald und die Grundschulen in Aligse, Arpke, Immensen und Steinwedel. Auch die Kita Immensen/Arpke I ist per Mail derzeit nicht erreichbar.

Eltern sollen das Telefon nutzen

Ausdrücklich nicht betroffen von der Panne sind die Telefone der besagten Schulen und der Kita. Eltern bittet die Stadt daher, Ihre Anliegen zunächst telefonisch vorzutragen. Ebenfalls nicht betroffen von dem Ausfall ist das Homeschooling. Das Rathaus in Lehrte ist darüber hinaus wie gewohnt per Mail zu erreichen.

Laut Nolting habe es an einzelnen Schulen in Lehrte bereits seit ein paar Tagen Probleme mit dem Mailempfang gegeben. Die ganze Tragweite des technischen Problems sei aber erst jetzt deutlich geworden.

Von Achim Gückel