Lernen an der frischen Luft: Lehrtes Politiker sind sich einig, dass im Stadtgebiet sogenannte grüne Klassenzimmer entstehen sollen. Der entsprechende Vorschlag von CDU und Piraten fiel jetzt im Schulausschuss auf fruchtbaren Boden.

Schlicht und robust: So wie hier an einer Berliner Schule könnten die grünen Klassenzimmer auch in Lehrte aussehen. Quelle: Marco Heßdörfer (Archiv)