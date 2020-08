Lehrte

Beim Lehrter Schützenfest gehört der Sonnabendnachmittag immer den Schützen selbst. Das Scheibenaufhängen verbinden sie traditionell mit einem gemütlichen Treffen bei den jeweiligen Majestäten. In diesem Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie keine Scheiben aufzuhängen, aber auf ein Treffen wollten die Vereine an dem Wochenende, an dem normalerweise das Schützenfest stattgefunden hätte, nicht verzichten. Und so trafen sich die Mitglieder der Bürgerschützen-Gesellschaft (BSG) und des Schützen-Corps (SC) am Sonnabend zeitgleich auf ihren jeweiligen Vereinsarealen zu einem Beisammensein.

In Zeiten von Corona verliefen die kleinen Feste aber nach neuen Regeln ab. Am Eingang beim Corps gab es eine Liste, in die die Besucher sich eintragen mussten. Bei der BSG lagen Listen auf den Tischen. Beiden Treffen war gemeinsam, dass sich Gäste an einem Tisch aufhielten und den Kontakt zu anderen Gruppen vermeiden sollten.

Nachbarn feiern gemeinsam

Für Sascha und Meike Schmundt war das auf dem Gelände der Bürgerschützen keine Schwierigkeit. Das Paar war mit ihren Nachbarn aus der Taubenstraße in den nahegelegenen Hohnhorstweg gekommen und saß auch in dieser Gruppe am Tisch. „Wir wollten heute in einen Biergarten“, sagte Meike Schmundt. Da habe sich der Weg einmal über den Lehrter Bach für das Sextett angeboten. „Wir machen unter uns Nachbarn ohnehin viel zusammen“, ergänzte Sascha Schmundt. Bei kühlen Getränken lauschten sie der BSG-Brassband und den Jagdhornbläsern, die sich mit den befreundeten Kollegen aus Grasleben bei Velpke verstärkt hatten.

Regen hält einige Besucher ab

BSG-Chef Claus Reimann zeigte sich zwar verhalten zufrieden über die rund 90 Besucher. Der pünktlich zu Beginn einsetzende Regen habe aber einige vom Kommen abgehalten. Ähnlich urteilte sein Amtskollege vom Schützen-Corps. „Bei besserem Wetter wären sicher mehr gekommen“, befand Florian Reetz. Immerhin lockte ein echter Wettbewerb die Schützen beim Corps auf den Schießstand: Der Verein hatte eine Corona-Scheibe ausgelobt, die vermutlich später einen Seltenheitswert bekommen dürfte.

Auch beim Corps galten die Regeln, dass sich das Publikum nicht mischen sollte. Und so kamen sich Annegret und Reiner Kensy auf der einen Seite und Normen Altiparmak und Tjalf Sakrzewski auf der anderen Seite beim Klang des Musik- und Fanfarenzugs und des Spielmannszuges ins Gespräch. Den Verein zu unterstützen und den Zusammenhalt zu stärken sei der Grund, warum sie teilnahmen, sagten die Kensys. „Angst vor dem Virus haben wir nicht, aber wir haben ein Auge darauf.“ Der Wechsel zwischen den Tischen wäre sicher schöner gewesen, meinte Altiparmak.

Reiner (von links) und Annegret Kensy bilden beim Schützen-Corps eine Tischgemeinschaft mit Tjalf Sakrzewski und Normen Altiparmak. Quelle: Michael Schütz

Erster Auftrag für Gastronom seit Februar

Zufrieden zeigte sich Thomas Lindemann. „Es ist meine erste Veranstaltung seit Februar“, meinte der Veranstaltungsgastronom aus Celle, der den Getränkewagen stellte. Damit kämen wieder ein paar Einnahmen zusammen. „Bisher haben wir Corona mit Rücklagen und den staatlichen Überbrückungshilfen überstanden.“

Von Michael Schütz