Die Schülerfirma des Gymnasiums in Lehrte hat im Jahr 2005 unter dem Namen New Energy ihre Arbeit begonnen. Jetzt macht sie ihrem Namen einmal mehr alle Ehre. Auf dem Dach der Mensa an der Friedrichstraße haben die Gymnasiasten jetzt ihre zweite Fotovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Sie hat eine Spitzenleistung von 10,8 Kilowatt, kann im Jahr etwa 9100 Kilowattstunden Energie erzeugen und sorgt für eine Einsparung von rund 4 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Bei einer Feierstunde in der Aula das Gymnasiums mit etwa 40 Personen und Musik der schuleigenen Brass-Band gab es jetzt viele lobende Worte für die jungen Leute aus der Schülerfirma und deren betreuenden Lehrer Ralph Grobmann.

Normalerweise seien Schülerfirmen nicht so langlebig wie jene in Lehrte, sagte etwa Harald Langguth, Pressesprecher des Verbands Deutsche Ingenieure in Niedersachsen. Dass es jene am Lehrter Gymnasium nun schon seit 16 Jahren gebe, begeistere ihn enorm.

Die Schülerfirma mit dem bezeichnenden Namen New Energy gibt es seit dem Jahr 2005. Seither wechseln die beteiligten Schülerinnen und Schülern, Zwischen 2007 und 2009 wurde auf dem Mensagebäude an der Friedrichstraße bereits die erste Fotovoltaikanlage installiert, die eine Leistung von 5,4 Kilowatt hat. Die aus Jugendlichen bestehende Firma hat aber auch andere Projekte verwirklicht, etwa den Bau von 75 Fahrradständern an der Friedrichstraße und die Erstellung von QR-Codes für die an die während der Nazizeit aus Lehrte deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürger.

Ein Knopfdruck und ein rotes Lämpchen: Die Schülerinnen Nele Brühne (links) und Yasmin Meier nehmen die neue Fotovoltaikanlage in Betrieb. Quelle: Achim Gückel

Bei der Installation der neuen, laut Angaben der Schule etwa 22.000 Euro teuren Solaranlage bekam die Schülerfirma viel Unterstützung. 5000 Euro gab die ausführende Firma Riera Elektrotechnik dazu, Sponsoring gab es zudem von der Volksbank, den Stadtwerken Lehrte, dem Unternehmen K+S Agriculture, dem Porsche-Center und dem Förderverein des Gymnasiums. 7000 Euro musste die Schülerfirma schließlich selbst finanzieren.

Während der Feierstunde zur Inbetriebnahme der neuen Fotovoltaikanlage lobte auch Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße das Engagement der Schülerfirma. Er erinnerte daran, dass die Stadt auf allen öffentlichen Dachflächen, die es ermöglichen, kleine Solarkraftwerke errichten möchte. Das entspricht dem lokalen Klimaschutzplan, den der Rat der Stadt Anfang 2020 verabschiedet hat. „Wir müssen die Energiewende schaffen“, sagte Prüße.

Beim Bau der Anlage halfen die Jugendlichen aus der Schülerfirma tatkräftig mit. Quelle: Gymnasium Lehrte

Beim Bau der neuen Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Mensa hatten die Jugendlichen aus der Schülerfirma unter Anleitung von Fachleuten kräftig mitgearbeitet. Die Aufgabe, welche die Schülerinnen Yasmin Meier und Nele Brühne bei der Feierstunde hatten, war vergleichsweise einfach zu erledigen. Sie drückten auf einen Knopf und setzten die neue Solaranlage in Betrieb.

Von Achim Gückel