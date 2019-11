Der Chef der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek aus Lehrte, heizt die Diskussion um die überlasteten Park-and-ride-Anlagen an den Bahnhöfen in Ahlten und Hämelerwald an. Für Ahlten fordert er einen schnellen Ausbau. In Hämelerwald will die Region zunächst auf mehr Stellplätze für Fahrräder setzen.