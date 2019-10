Ahlten

Das Rekord-Oktoberfest in Ahlten, zu dem rund 1500 Menschen kamen, verlief insgesamt ebenso fröhlich wie friedlich. Trotzdem gab es in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr einen Polizeieinsatz, bei dem die Beamten ein Strafverfahren gegen zwei Unbekannte einleiteten. Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat waren ein 29-jähriger Besucher des Fests und zwei andere Männer miteinander in Streit geraten.

Die Angreifer versetzten ihrem Opfer schließlich mehrere Schläge ins Gesicht, wodurch der 29-Jährige erhebliche Verletzungen erlitt. Er musste mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht werden.

Die zwei Täter konnten unerkannt entkommen. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Trotzdem bittet die Lehrter Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls unter Telefon (05132) 8270 melden.

Weitere Meldungen der Polizei und Feuerwehr Lehrte finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Achim Gückel