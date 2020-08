Hämelerwald

Bei einem Großbrand ist in der Nacht zum Montag gegen 3.15 Uhr eine Scheune in Hämelerwald auf dem Gut Schierke vollständig zerstört worden. Rund 170 Feuerwehrleute aus neun Feuerwehren waren teils bis zum Vormittag im Einsatz. Monika Langenhoff, die den landwirtschaftlichen Betrieb mit ihrem Mann Ulrich leitet, rettete zwei Pferde aus den Flammen. Verletzt wurde aber niemand.

Doch jetzt gibt es ein weiteres Problem: Weil die Scheune mit Asbest gedeckt war, sind Fahrzeuge, Geräte und Kleidung der Einsatzkräfte kontaminiert worden. Laut Stadtsprecherin Lilian Appel werde deshalb jetzt untersucht, ob Feuerwehrleute freigesetztes Asbest eingeatmet haben. Brandursache und Schadenshöhe sind bislang unklar.

Die Löscharbeiten an der Scheune im Video:

Sein Neffe habe nachts einen Knall gehört, das Feuer entdeckt und ihn geweckt, beschreibt Besitzer Ulrich Langenhoff den nächtlichen Schreck. Seine Frau sei sofort zu den Ställen gelaufen und habe zwei Ponys herausgeholt – offenbar gerade noch rechtzeitig. „Das Stroh brannte schon“, sagt Langenhoff. Er könne sich keinen Reim darauf machen, wie der Brand entstanden ist. Zum Glück sei sein Betrieb nicht eingeschränkt und könne weiterwirtschaften. Auch der Öltank in einem Nebentrakt sei unbeschadet geblieben.

Gebäude ist einsturzgefährdet

In der Scheune, bis zu den Siebzigerjahren ein Kuhstall, waren eine Hobbywerkstatt für Oldtimer, der Reit- und Fahrverein Hämelerwald sowie der Lagerraum eines Gas- und Wasserinstallationsbetriebs untergebracht. Das Gebäude sei nun ein Totalschaden, sagt Langenhoff. Nur die Oldtimer seien nicht verbrannt. Der Trakt gilt als einsturzgefährdet, am Montag hatte die Feuerwehr bereits einen Giebel kontrolliert zum Einsturz gebracht. Die Feuerwehr habe trotz des Windes und Funkenflugs ein Übergreifen auf das benachbarte Wohngebäude verhindern können. „Insofern sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Langenhoff.

Trotz der nun erforderlichen Dekontamination der Feuerwehrausrüstung, für die die Stadt am Montagvormittag händeringend eine Fachfirma suchte, sei der Brandschutz im Ort aber gesichert, betont Appel. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Sicht auf der nahegelegene A 2 zeitweise eingeschränkt und die L 413 zwischen Hämelerald und Mehrum zwischenzeitlich gesperrt.

Die Feuerwehr musste teils eine 600 Meter lange Schlauchstrecke zur Wasserversorgung legen, auch die Drehleitern aus Lehrte und Hämelerwald waren im Einsatz. Das Gelände wird voraussichtlich am Dienstag von Spezialisten des Kriminaldauerdienstes untersucht. Die Temperaturen in dem Gebäude müssten erst einmal abkühlen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Aus Schutz vor Glutnestern hat die Feuerwehr das Gebäude in einen Schaumteppich gelegt.

Zwei Trecker von Reitverein zerstört

Für den Reit-und Fahrverein Hämelerwald, der Pächter auf dem Gut Schierke ist, ist der Brand ein Desaster. In der Scheune sind ihre beiden Traktoren vollständig zerstört worden. „Wir sind ziemlich verzweifelt, denn wir haben dafür keine Versicherung“, sagt Geschäftsführerin Angela Kühn. „Wir stehen vor einem Trümmerhaufen.“ Zum Glück seien nur zwei Pferde in der Scheune gewesen, die anderen standen auf der Weide.

Die Geschichte des Guts Schierke Das Gut Schierke ist aus alten Besitzrechten der Adelsfamilie von Saldern hervorgegangen, wie in dem Heft „ Lehrte entdecken“ aus dem Jahr 2000 nachzulesen ist. Es ging demnach 1621 durch Heirat an Freiherr Hans Adam von Hammerstein. Zwischen 1827 und 1838 wurden das Gutshaus und ein Teil der Wirtschaftsgebäude errichtet. Das seit 1928 zum Gemeindegebiet Hämelerwald gehörende Gut wurde 1930 verkauft und hat seitdem dreimal den Besitzer gewechselt. Durch Landverkauf ist die Fläche von ehemals 200 auf 53 Hektar geschrumpft. 1972 hat der Vater des heutigen Besitzers Ulrich Langenhoff den landwirtschaftlichen Betrieb erworben. Heute hat der Reit-und Fahrverein Hämelerwald dort Ställe für seine Pferde angemietet, auch eine Hobbywerkstatt und ein Installationsbetrieb sind dort untergebracht.

Reitbetreib soll weiterlaufen

Der Verein hat drei Schulungspferde und 15 Einstellpferde, teils auch von Privatpersonen. Der gemeinnützige Verein bietet Menschen, die nicht soviel Geld zur Verfügung haben, günstige Reitstunden an. Zwei Boxen seien nach den Feuer jetzt nicht mehr nutzbar. Dennoch wolle man den wegen Corona ohnehin eingeschränkten Reitbetrieb aufrechterhalten. Immerhin seien das Stroh und Heu im Gebäude nicht auch verbrannt. „So haben wir wenigstens Futtermittel“, sagt Kühn.

Wie man nun ohne die Trecker auskomme, müsse man sehen, sagt die Geschäftsführerin. Diese seien unabdingbar zum Heu holen, um die Wasserwagen von der Weide zu ziehen und diese zu düngen. Der ebenfalls im Ort ansässige Adolphshof habe aber bereits seine Hilfe angeboten. Auch den Einsatzkräften ist Kühn sehr dankbar. „Vor der Feuerwehr muss man einen Kniefall machen, das ist Wahnsinn, was die geleistet haben“, sagt sie. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hämelerwald, Sievershausen, Arpke, Immensen, Lehrte, Kolshorn, Röddensen, Ahlten und Mehrum.

