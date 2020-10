Arpke

Die Kinderkarussells sind mit Planen abgedeckt, der Autoscooter ruht, die Imbissbuden sind verschlossen. In der Halle, in der Wilhelm und Ingo Musiolek ihre 14 Fahrgeschäfte und etliche Stände lagern, herrscht wegen der Corona-Pandemie seit Monaten Totentanz. „Zuletzt haben wir den Oktobermarkt in Burgdorf bestückt“, sagt Wilhelm Musiolek.

Der Arpker betreibt zusammen mit seinem Bruder Ingo in der dritten Generation die Schaustellerfirma Musiolek. Seit 1950 beliefert das traditionsreiche Familienunternehmen vor allem Dorfschützenfeste. Seit einigen Jahren vermieten die Brüder ihr Equipment zudem für Veranstaltungen wie Betriebsfeste und Firmenjubiläen.

25 Schützenfeste weggebrochen

Die Pandemie hat das Familienunternehmen, in dem auch Ingo Musioleks Frau und Wilhelm Musioleks Schwiegersohn beschäftigt sind, gehörig in die Knie gezwungen. Allein 25 Schützenfeste sind in diesem Jahr weggebrochen. Auch private Aufträge blieben aus. Kosten wie Versicherungen liefen jedoch weiter – der Frust ist groß. „Die Corona-Soforthilfe der NBank war lediglich ein winziger Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Wilhelm Musiolek.

Am Anfang der Pandemie hatte die Familie sogar noch Geld investiert und die Fahrgeschäfte aufgemöbelt. „Für die nächste Saison sollte alles hübsch sein“, erinnert sich Wilhelm Musiolek. Dass die Pandemie Deutschland später so im Griff haben würde, ahnte der Schausteller damals noch nicht. Mittlerweile ist ein Mitarbeiter in Kurzarbeit, der Zweite hat gekündigt.

Brüder arbeiten jetzt im Stahlbau

Um die Familie über Wasser zu halten, wurden die Reserven angezapft. Wilhelm und Ingo Musiolek wechselten in den Stahlbau und verdienen seitdem Geld mit Montage und Aufbauarbeiten. „Ohne den Wechsel würde es uns schon gar nicht mehr geben, unser Lebenswerk wird gerade zerstört“, sagt Ingo Musiolek bedrückt. Die Familie lebe mit Leib und Seele für die Schaustellerei.

Aufgeben kam aber nie in Frage. Stattdessen versuchten die Brüder aus der Misere das Beste zu machen, passten sich immer wieder an die aktuelle Situation an, entwarfen zu jeder neuen Vorgabe immer neue Hygienekonzepte. Sie scheiterten jedoch permanent an den zuständigen Verwaltungen und Ministerien. „In Deutschland wird mit zweierlei Maß gemessen, und wir Schausteller haben keine Lobby“, sagt Wilhelm Musiolek.

Ministerium lehnt Konzepte stets ab

Denn Ideen gab es viele. Sie reichten vom Mini-Freizeitpark auf dem eigenen Gelände über Freizeitparks mit wenigen Fahrgeschäften auf dem Lehrter Schützenplatz bis hin Ferienangeboten für Familien. „Wir hatten für alles ein schlüssiges Hygienekonzept mit strengen Abstandsregeln, klar begrenzter Besucherzahl, etlichen Desinfektinsmöglichkeiten, Datenerfassung zum Nachverfolgen von möglichen Infektionsketten und umzäunten Geländen“, erklärt Wilhelm Musiolek.

Die Stadt Lehrte habe die Idee des kleinen Freizeitparks auf dem Schützenplatz sogar unterstützt. Aber dann habe es für alle Pläne stets doch eine Absage vom Gesundheitsministerium gegeben. Mal hieß es, die Veranstaltung habe Kirmescharakter, mal störten sich die Zuständigen daran, dass der Freizeitpark nur temporär eingerichtet werden sollte. Mal durften Freizeitparks in anderen Bundesländern öffnen, in Niedersachsen aber nicht. „Warum der Heidepark in Soltau öffnen darf und wir nicht, verstehe ich bis heute nicht“, sagt Ingo Musiolek.

„Wir wünschen uns mehr Gerechtigkeit“

Zwischenzeitlich schaltete die Schaustellerfamilie sogar eine Anwältin ein. Ihre letzte Hoffnung setzten die Brüder auf ihr zweites Standbein, das Vermietungsgeschäft. Für die Veranstaltung einer großen Firma in Peine waren die Verträge für September bereits unterschrieben. Zwei Tage vor dem Aufbau lehnte die Stadt die gesamte Veranstaltung ab. „Wir bekommen einfach keine Chance, dabei leisten auch wir einen kulturellen Beitrag – die untere und die Mittelschicht geht nämlich nicht in die Oper oder ins Museum, die gehen zur Kirmes“, sagt Ingo Musiolek.

Dass es so wie vor Corona nie wieder wird und viele private Auftraggeber und Kommunen Angst hätten, ist den Musioleks völlig klar. Ingo Musiolek fordert aber: „Mehr Gerechtigkeit und mehr Augenmaß bei den Corona-Auflagen.“

Von Katja Eggers