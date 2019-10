100 Jahre Schach – und nicht matt

Lehrte

Es ist der 16. Oktober 1919, als um 19.30 Uhr im Clubzimmer des Hotels Ratskeller in Lehrte vier Herren zusammenkommen: Heinrich Steinmeyer, Erich Höser, Fritz Wügeling und Ferdinand Dobert. Die Vier haben es sich zum Ziel gesetzt, einen Schachclub zu gründen. Auf mehreren Blättern Papier halten sie an diesem Abend die Vereinssatzung des Schachklubs Lehrte fest. Damit beginnt die Ära einer der heute größten Schachvereine Niedersachsens, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.

Jan Salzmann hat seit sieben Jahren den Vorsitz

Jeden Freitag kommen die aktiven der 140 Mitglieder, welche der Schachclub heute hat, in der oberen Etage des Hauses der Vereine zusammen. Dann duellieren sich Jung und Alt in spannungsreichen Schachpartien. Seit 30 Jahren hat der Klub in den Räumen an der Marktstraße 23 seinen Sitz. „Endlich mussten wir damals nicht mehr mit dem Verein durch alle möglichen Kneipen ziehen“, erinnert sich Jörg Tenninger. Seinerzeit war er nur einfaches Mitglied, bis er dann von 2000 bis 2011 den Vorsitz des Klubs übernahm.

Ein Auszug aus der Vereinssatzung von 1919. Quelle: privat

Im Amt abgelöst hat ihn Jan Salzmann. Er führt inzwischen seit sieben Jahren den Verein an. Zum Schachspielen ist er durch seine Mutter gekommen, die ihm die Regeln und einige Spieltechniken beibrachte. „Mein Vater war damals der Ansicht, ich wäre zu klein zum Schachspielen“, sagt Salzmann. „Und als ich dann spielen konnte, wollte ich nur gegen meinen Vater antreten.“ Mit einem Schulfreund ist er später in den Sommerferien zum Schachtraining des Lehrter Schachklubs gefahren. Während sein Freund schnell das Interesse am Sport verlor, ist Salzmann geblieben – bis heute.

Verein hat jedes Jahr etwa zehn neue Mitglieder

Grund für seine langjährige Mitgliedschaft sei unter anderem „das tolle Team“, lobt der Vorsitzende. „Es macht einfach Spaß, sich zu engagieren.“ Durch die tatkräftige Beteiligung der Mitglieder hat der Klub schon einiges auf die Beine stellen können. Zum Beispiel hat er die Räume im Haus der Vereine ausgebaut und zahlreiche Turniere ausgerichtet – wie die Jugendbundesliga-Endrunde, die live aus dem Lehrter Forum übertragen wurde.

Rund zehn neue Mitglieder wirbt der Schachklub pro Jahr. „Wir sind inzwischen nicht nur ein durchmischter, sondern auch ein unübersichtlich, großer Verein geworden“, sagt Tenninger.

In der 100-jährigen Vereinsgeschichte kann der Schachklub Lehrte auf einige Höhe- und Tiefpunkte zurückblicken – festgehalten in zahlreichen Bildern, die alte Erinnerungen wachrufen.

Neue Mitglieder werden vor allem durch die Schachkurse und vielfältige Aktionen in der Öffentlichkeit angelockt. Auf sich aufmerksam macht der Verein ebenfalls durch besondere Aktionen wie Glühwein- oder Käseschach. „Wir sind nie stehen geblieben“, sagt Salzmann. Altes sei stets mit Neuem verbunden worden. Die größte Veränderung in den Jahren sei die Koordination des Vereinsleben gewesen. Inzwischen wird Wichtiges einfach in einer Whatsapp-Gruppe diskutiert.

Spieler beginnen meist im Grundschulalter

Auch die Mitglieder haben sich verändert, sie sind größtenteils jünger geworden. Deshalb bietet der Schachklub ebenso Kinderkurse und Schulschach an. „Wir sind, glaub ich, einer der wenigen Vereine, der eine solche kontinuierliche Jugendarbeit aufweisen kann“, sagt Salzmann. Rund 40 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit beim Schachklub Lehrte. Das Altersspektrum der Mitglieder ist allerdings weit gefächert. „Die meisten Schachspieler beginnen schon im Grundschulalter mit dem Sport.“

Der Stammsitz des Schachklubs: das Haus der Vereine an der Marktstraße 23. Quelle: Laura Beigel

In Grundschulzeiten hat auch Tobias Brockmeyer angefangen. Im Alter von acht Jahren kam er zum Lehrter Schachklub. Inzwischen ist der Verantwortliche für die Website des Vereins. Auch Günther Schrüfer ist dem Klub in jungen Jahren beigetreten. Als 15-Jähriger entdeckte er das Schachspielen für sich. Die legendäre Partie zwischen dem damaligen Weltmeister Boris Spasski und dessen Herausforderer Bobby Fischer bei der Schachweltmeisterschaft von 1972 habe bei ihm das Interesse am Sport geweckt. Nach einem zwischenzeitlichen Vereinswechsel nach Braunschweig kehrte er dann zum Schachklub Lehrte zurück.

Verein hat sich auf Breitensport ausgerichtet

„Am Sport hat mich vor allem fasziniert, dass ein Spieler jede Menge Konzentration und Kondition braucht“, sagt Schrüfer, der sogar in der Oberliga mitspielte. Neben Schrüfer hat der Verein noch weitere Talente in seinen Reihen. Unter anderem die 17-jährige Lara Schulze, die bereits mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewann und dadurch international bekannt wurde. Trotzdem hat der Schachklub seinen Fokus vor allem auf den Breitensport gesetzt. „Wir fördern gute Leute“, stellt Salzmann klar. „Aber wir wollen, dass der Sport in einem gesunden Einklang mit dem Alltag unserer Mitglieder betrieben wird.“

Meilensteine der Lehrter Schachklub-Geschichte 16. Oktober 1919: Heinrich Steinmeyer, Erich Höser, Fritz Wügeling und Ferdinand Dobert unterzeichnen die erste Vereinssatzung. Wer in den Klub eintritt, muss volljährig sein, ein Beitrittsgeld von drei Mark zahlen und ein eigenes Schachspiel besitzen. 1920: Der Schachklub zählt schon 13 aktive Mitglieder. 1946: Der Schachklub wird nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet. 11. November 1946: Die Kommandantur Burgdorf der Militärregierung lässt den Verein wieder zu. 1. April 1947:Der Klub wird in den Niedersächsischen Schachverband – Bezirk IV Peine-Burgdorf – aufgenommen. 1960: Die erste Jugendgruppe wird gegründet. 14. Oktober 1969: Die erste Ausgabe des Lehrter Pattblatts, einer Vereinszeitschrift, erscheint. 1978/79: Die 1. Mannschaft erreicht den ersten Platz in der Oberliga Niedersachsen/ Bremen. Knapp zehn Jahre später gelingt der Aufstieg in die Regionalliga Nord. 1983: Der Verein organisiert Veranstaltung, um auf den Schachsport aufmerksam zu machen. Später folgen die Aufführung eines lebenden Schachspiels im Lehrter Stadion sowie die Ausrichtungen zahlreicher Turniere wie das internationale Mädchenturnier der deutschen Schachjugend. 1989: Aus der Niederlassung des Technischen Hilfswerks ( THW) an der Marktstraße 23 wird das Haus der Vereine. Von den sieben Trägervereinen, die anfangs das neue Vereinsheim mit ausbauen, bleiben nur zwei. Inzwischen hat der Schachklub in der ersten Etage einen festen Sitz bezogen.

Von Laura Beigel