Hämelerwald

Das nächste Konzert im Adolphshof verspricht ein gutes Gegenmittel gegen trübe Herbststimmung zu werden. Am Sonntag, 20. Oktober ist ab 19 Uhr Saxofonist Alexander Hartmann mit zwei Gastmusikern am Start. Für Hartmann, der normalerweise in der Formation Solid Jazz auftritt, ist das im Gutshof im doppelten Sinn...