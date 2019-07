Lehrte

Die Sanierung der Lehrter Villa Nordstern kommt gut voran. Inhaber Rolf Neumann hat das Gebäude, das zu einem Kindergarten umgebaut werden soll, bereits völlig entkernen lassen, die Hausanschlüsse sind komplett neu. Seit Wochen sind die Arbeiter nun im Keller zugange.

Keller wird aufwendig saniert

Seit Wochen wird dort an dem Mauerwerk gearbeitet. Nicht, dass es Feuchtigkeitsschäden gibt. „Das ist hier alles wirklich solide Arbeit“, betont Neumann. Allerdings müsse der Keller wohntauglich gemacht werden. Und dafür sei es notwendig, das Mauerwerk zusätzlich abzudichten. Dabei wird jede Mauer im unteren Drittel aufgestemmt. Abschnittsweise werden vertikal Steine herausgenommen. Dann wird eine Bitumenschicht eingebracht, und die Hohlräume werden anschließend wieder mit Steinen verfüllt.

Danach folgen die nächsten Bereiche, bist alle Mauern im rund 300 Quadratmeter großen Keller der Villa von einer Bitumenschicht durchzogen sind, um eventuell aufsteigende Feuchte zu verhindern. Für die Arbeiten rechnet Neumann mit weiteren drei Monaten. „Das ist schon eine sehr aufwendige Sache“, betont er.

Im Keller, der eine Raumhöhe von 2,70 Metern misst, sollen später die Küche und Büroräume für den geplanten Sportkindergarten errichtet werden. Auch zu Zeiten des Erbauers, des Zementfabrikanten Hermann Manske, war die Küche im Keller. Wie sie damals beheizt wurde, ist für Neumann bislang unklar. Man habe hier keine Hinweise auf Kamine oder andere Feuerstätten gefunden, so der Sanierer.

Der Anbau soll abgerissen werden, er wird derzeit noch für das Abladen von Schutt genutzt. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Unter dem Keller wurde ein zweiter entdeckt

Jedoch habe man bei der Entkernung unter dem Keller einen zweiten, sogenannten Kriechkeller entdeckt. Erkundet habe man diesen aber nicht weiter, so der Investor. Dafür bliebe einfach keine Zeit. Es sei daher weiterhin unklar, ob es unterirdische Gänge etwa zum Rodelberg auf dem Gelände gebe. Dort soll einst eine Grotte gestanden haben, die eingestürzt sei. „Wir haben bei unseren Bodenarbeiten, etwa für die Hausanschlüsse, jedenfalls keine Hinweise für irgendwelche Gänge gefunden“, so Neumann.

Neumann möchte in dem schlossartigen Gebäude die historischen Elemente wie wertvolle Fußböden, den Stuck, die Fassade, Bleiglasfenster und prunkvolle Treppen erhalten. Er möchte möglichst viel wieder in den Originalzustand von 1892 versetzen. So haben sich Restauratoren bereits die aufwendigen Verzierungen und Stuckarbeiten angeschaut. Die Farbe an den Wänden wurde dabei in Teilen entfernt, darunter kamen aufwendige Malereien zutage.

Vieles sei in sehr gutem Zustand, so Neumann. „Das soll alles wieder aufgearbeitet werden.“ Er hat eine Leidenschaft für das Alte. In Lehrte hat er bereits die Alte Schlosserei im Zuckerzentrum, das Parkschlösschen sowie eine Reihe anderer Gebäude saniert. Neumann hat jetzt sogar alte Holzverkleidungen, Eichentüren und sogar Heizkörper aufbewahrt, um sie nach einer Aufarbeitung wieder in der Villa einzubauen.

Die Heizkörper stammten aus den Vierzigerjahren, erläutert er. Damals habe die Villa einen Fernwärmeanschluss erhalten. Neumann plant in nahezu allen Räumen Fußbodenheizung. „Nur dort, wo das nicht geht, kommen die alten, gereinigten Heizkörper wieder zum Einsatz“, so der Investor. Auch Fliesen, die noch aus der Erbauerzeit stammen, sollen wieder Platz finden. Diese haben die Handwerker in den ehemaligen Sanitärräumen des lange als Schwestern- und Kinderheim genutzten Gebäudes unter Putz entdeckt. „Wir wollen sie an einigen Stellen als schmückendes Detail wieder einbauen“, so Neumann.

Nach den Kellerarbeiten und den noch geplanten Dacharbeiten wird nach und nach mit dem Aufbau des Kindergartens begonnen. So sollen auf den ersten zwei Etagen je zwei Kita-Räume entstehen. Auch im Dachgeschoss ist ein Gruppenraum geplant. Außerdem sollen ganz oben auch Büros und ein Besprechungsraum eingerichtet werden. Dafür muss auch ein Fahrstuhl eingebaut werden.

Sanierung soll sich über Verkauf von Grundstücken tragen

An der Fassade ist laut dem Sanierer, der selbst Bautechniker ist, nicht viel zu tun. Die Villa sei trotz des jahrelangen Leerstands in einem sehr gutem Zustand. „Damals wurde sehr qualitätsvoll gebaut. Das kann man mit den heutigen Neubauten gar nicht vergleichen“, sagt Neumann schwärmerisch. Die Fassade sei noch weitestgehend in Ordnung. Er will sie später mit Sandstrahl behandeln lassen und anschließend neu streichen.

Außer den Arbeiten am Gebäude hat Neumann auch auf dem Grundstück schon gearbeitet. So soll im nordwestlichen Teil des 42.000 Quadratmeter großen Villengrundstücks ein kleines Baugebiet mit neun Grundstücken entstehen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf dieser Grundstücke will Neumann den Villenumbau zum Kindergarten finanzieren. „Anders würde sich das nicht rechnen.“ Die Nachfrage ist groß, es gibt schon 20 Bauinteressenten. Neumann hofft, dass der Bebauungsplan im Herbst beschlossen wird.

Um Platz für das Baugebiet zu schaffen, hat er bereits 30 Bäume fällen lassen – alles unter Beachtung der Baumschutzsatzung. Den anderen Teil des rund 18.000 Quadratmeter großen Grundstücks auf der anderen Seite in Richtung Ilten will Neumann als Wald erhalten. Dort soll später ein Lehrpfad für Kinder entstehen. Auch der Rodelhügel mit der mutmaßlichen Grotte darunter soll bleiben. „Der könnte später auch zum Rodeln von den Kindergartenkindern genutzt werden“, sagt Neumann.

Kindergarten in der Villa soll 2021 eröffnen Die Villa Nordstern soll nach den Plänen des neuen Besitzers Rolf Neumann zu einem Sportkindergarten umgebaut werden. Fünf Gruppen sollen dort auf drei Etagen mit rund 1600 Quadratmetern Wohnfläche Platz finden. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit dem Lehrter Sportverein, der Betreiber der Kita werden soll. Auch der Bau einer 150 bis 300 Quadratmeter großen Bewegungshalle ist in diesem Zusammenhang vorgesehen. Beim Umbau sollen jene Bauelemente und Einrichtungsteile, die erst 1967 vom damaligen Landkreis Hannover zugefügt wurden, beseitigt werden – darunter der schmucklose Anbau an der Südseite der Villa. Von der Politik wird das Vorhaben parteiübergreifend begrüßt. Es wird mit Investitionen von mehr als 3 Millionen Euro gerechnet. Der Kindergarten soll 2021 in Betrieb gehen.

Das Gebäude wurde auch als Kinderheim genutzt Im Jahr 1892 ließ der Zementfabrikant und Pferdezüchter Hermann Manske in Ilten die Villa errichten. Wer der Architekt des Gebäudes war, ist unklar. Die Villa diente als Wohn- und Firmensitz von Manskes 1906 gegründeter Kommanditgesellschaft Portland Cementfabrik. Als Namensgeber diente sein Pferd „Nordstern“. Eine Legende besagt, dass Manske sein geliebtes Pferd einst südwestlich der Villa stehend begraben haben soll. Hinweise darauf wurden bislang nicht gefunden. Manske unterhielt auch ein erfolgreiches Gestüt, das eine Außenstelle seines Unternehmens auf den damals weitläufigen Flächen um die Villa führte. Manske selbst soll die Villa nur bis 1910 bewohnt und sie anschließend verkauft haben. Später wurde das Gebäude bis etwa 1990 unter anderem als Kinderheim genutzt. Danach ging es in den Besitz der Hannover Grundstücksgesellschaft über. 2004 wurde die historische Villa samt Grundstück wieder an eine Privatperson verkauft. Der Lehrter Projektentwickler Rolf Neumann erwarb sie im September 2018.

Von Patricia Oswald-Kipper