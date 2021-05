Lehrte/Arpke

Darauf haben viele Menschen im Lehrter Stadtgebiet sehnsüchtig gewartet – gerade angesichts der aktuell sommerlichen Temperaturen: Am Sonnabend, 5. Juni, ist Saisonstart im Freibad am Hohnhorstweg sowie im Waldbad in Arpke. Die sinkenden Corona-Zahlen und die niedrigen Inzidenzwerte samt Lockerungen bei den Verordnungen lassen das zu.

Doch so ganz unbeschwert wird der Badespaß anfangs noch nicht ablaufen. Aufgrund der nach wie vor „pandemischen Lage“ könne der Schwimmbetrieb nur unter Einschränkungen ablaufen, betont Eckhard Otto, Geschäftsführer der Lehrter Bädergesellschaft. So ist die Anzahl der zulässigen Besucherinnen und Besucher im Lehrter Bad auf vorerst maximal 400 Menschen beschränkt. Im Arpker Waldbad sind es höchstens 150.

Onlinereservierung ist notwendig

Um das Bad zu besuchen ist es außerdem notwendig, im Vorfeld eine Reservierung vorzunehmen. Das ist am Freitag, 4. Juni, über einen Link auf der Internetseite www.lehrter-baeder.de möglich. Eine Nutzung der Duschen im Innenbereich und der Umkleiden ist in beiden Bädern noch nicht möglich. Dies gilt auch für die Rutsche und die Sprungbretter.

Wer im Becken ist und schwimmen möchte, kann das zudem nur in festgelegten Kreisbahnen. Diese Regelung gab es bereits im vergangenen Sommer, soll für Schwimmerinnen und Schwimmer mit unterschiedlichem Tempo voneinander fern halten und somit unnötige Begegnungen im Wasser vermeiden.

Keine Testpflicht, keine neuen Saisonkarten

Eine Plicht zum Nachweis von Corona-Tests, einer Impfung oder einer überstandenen Infektion besteht nicht. Bereits gekaufte Jahreskarten will die Bädergesellschaft unter Berücksichtigung der Schließzeiten verlängern. Ein Erwerb von Saisonkarten wird aber, ebenso wie im letzten Jahr, nicht möglich sein.

Normalerweise öffnen die Lehrter Bäder bereits Anfang oder Mitte Mai ihre Pforten. Wegen Corona war das in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Wenn die Saison am Sonnabend, 5. Juni, beginnt, wird einer der ersten Schwimmer Bürgermeister Frank Prüße sein. Er will den Badespaß um punkt 8 Uhr im Lehrter Freibad mit einem Sprung ins Wasser eröffnen.

Von Achim Gückel