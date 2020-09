Lehrte

Die gute Nachricht lautet so: Trotz Corona-Pandemie samt strenger Abstands- und Hygieneregeln wird es auch in diesem Herbst und Winter eine Schwimmsaison im Hallenbad am Hohnhortsweg geben. Weniger schön sind die Umstände, unter denen sie vonstatten gehen muss. Eckhard Otto, Geschäftsführer der Lehrter Bädergesellschaft, hat jetzt die wichtigsten Regelungen benannt. Unter anderem ist das Hallenbad nur jeweils wenige Stunden am Tag für die Öffentlichkeit geöffnet. Es dürfen jeweils nur 30 Gäste im Bad sein, und eine Online-Anmeldung wie während der Freibadsaison wird es nicht geben.

Die Hallenbadsaison am Hohnhorstweg beginnt am Sonnabend, 26. September. Wegen der Umrüstung der Wassertechnik vom Außen- auf den Innenbetrieb, die etwa eine Woche dauert, ist es nötig, das Freibad bereits am Sonntag, 20. September, zu schließen. Das Waldbad in Arpke bleibt in der Übergangswoche vom 21. bis 25. September noch täglich von 7 bis 9 Uhr und von 14 bis 16 Uhr offen.

Anzeige

Hallenbadsaison beginnt am 26. September

Das Lehrter Hallenbad ist ab dem 26. September montags immer von 16 bis 19 Uhr, dienstags und freitags von 6 bis 8 und von 16 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 6 bis 8 sowie von 15 bis 19 Uhr, sonnabends von 8 bis 18.30 Uhr sowie sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Zeiten an den Vormittagen und den frühen Nachmittagen der Wochentage werden von den Schulen genutzt, die Zeiten am Abend von den Sportvereinen.

Weitere NP+ Artikel

Die maximale Besucherzahl von 30 Gästen wird über die Ausgabe von Schlüsseln für die Umkleideschränke kontrolliert. Davon sind ebenfalls nur 30 im Umlauf. Wenn sie vergeben sind, kann der nächste Besucher erst dann das Bad betreten, wenn ein Schlüssel wieder zurückgegeben worden ist. Für den Eintritt ist es außerdem zwingend erforderlich, dass jeder Gast zur Dokumentation bei möglichen Corona-Fällen einen ausgefüllten Zettel mitbringt, auf denen er das Datum des Besuchs, seinen Name und eine Telefonnummer notiert. Die Sammelumkleiden dürfen nicht genutzt werden.

Im Becken gilt ein Abstand von zwei Metern

Otto macht auch darauf aufmerksam, dass die Nutzung des Bades in Zeiten der Corona-Pandemie eigenverantwortlich stattfindet. Jeder Schwimmer muss darauf achten, dass er im Becken einen Abstand von zwei Metern zur nächsten Person einhält. Beim Betreten des Gebäudes besteht darüber hinaus die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese können die Besucher nach dem Umkleiden absetzen, aber auch in den Gängen besteht die Pflicht, einen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten.

Otto hat noch eine weitere Bitte: „Die Gäste mögen den Aufenthalt im Bad „auf das notwendige Minimum beschränken“, sagt er. Das könne dabei helfen, dass sich am Eingang nicht zu viele Wartende sammeln.

Von Achim Gückel