Die SPD der Kernstadt Lehrte macht einen kühnen Vorstoß. Sie regt an, dass die Stadt nicht nur am Südring ein sogenanntes Familienzentrum bauen sollte, sondern auch noch ein zweites im Baugebiet Gartenquartier an der Tiefen Straße. Den Bedarf dafür gebe es allemal, meinen die Sozialdemokraten.