Lehrte

In wenigen Tagen bekommen die Menschen in Niedersachsen, die 80 Jahre oder älter sind, Post von Landesgesundheitsministerin Carola Reimann. In einem dreiseitigen Brief wird sie die Senioren zur Corona-Schutzimpfung auffordern und die Prozedur dafür erläutern. Nach Problemen beim Zugriff auf Meldedaten setzt das Land bei der Information der Bürger nun auf die Unterstützung der Kommunen. In Lehrte werden dabei rund 2500 Menschen das Schreiben erhalten – und viele von ihnen dürften anschließend Fragen oder Probleme mit dem Anmeldeverfahren für die Impfung haben.

Diese Befürchtung hat jetzt der SPD-Ortsverein in Lehrte geäußert. Er fordert daher, dass die Stadt ein Bürgertelefon einrichtet. Diesem Wunsch steht man im Rathaus allerdings reserviert gegenüber. Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) will unterdessen Unterstützung anbieten – möglicherweise sogar mit einem Fahrdienst. Lehrtes DRK-Chef Achim Rüter äußert zudem Kritik an dem in der Region Hannover vorgesehenen Verfahren der Impfung.

Anzeige

Hotline: Vorbild ist Burgwedel

Die Bitte der SPD ist erst vor wenigen Tagen im Rathaus eingegangen. Bürgermeister Frank Prüße möge „schnellstmöglich ein Corona-Bürger*innentelefon für die Lehrter Bürger*innen“ einrichten, steht dort. Vorbild dafür könnte eine Hotline in der Gemeinde Burgwedel sein, bei der die Bürger Fragen in Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung stellen oder um Unterstützung bitten können.

Das Schreiben aus dem Landesgesundheitsministerium werde vor allem die älteren alleinstehenden Menschen ohne Angehörige in der Nähe vor eine Herausforderung stellen, meint die SPD. Der Wunsch nach Unterstützung beim Transports zum Impfzentrum sei dabei nur einer von vielen Aspekten. Zudem solle die Stadt allen Menschen in Lehrte, die älter als 80 Jahre sind, ein zusätzliches Anschreiben zukommen lassen, in dem auf die lokale Hotline hingewiesen wird, heißt es in dem vom Lehrter SPD-Vorsitzenden Bodo Wiechmann und der sozialpolitischen Sprecherin der Lehrter Sozialdemokraten, Petra Wegner, unterzeichneten Antrag an die Stadtverwaltung.

Stadtsprecher: „Das würde eher verwirren“

Aus dem Rathaus kommt allerdings ein klares Nein zum Wunsch der SPD. Denn unter anderem würden in dem Brief des Gesundheitsministeriums Telefonnummern für Info-Hotlines genannt, und auch die Region Hannover habe ein Interesse, Anfragen zu bündeln. „Man muss sich fragen, ob ein zusätzliches Bürgertelefon bei der Stadt Sinn macht oder nicht eher verwirrt“, gibt Fabian Nolting, Sprecher der Stadt, den Tenor in der Verwaltung wider. Zudem müssten mögliche Ansprechpartner bei der Stadt sicher häufig an Fachleute bei der Region verweisen. Damit sei niemandem geholfen.

Lesen Sie auch: So will das Gesundheitsministerium Niedersachsens Senioren informieren

Nolting betont, dass das Gesundheitsministerium den Brief an die Senioren wegen der Probleme mit fehlenden Anschriften auch nicht direkt verschickt. Vielmehr werde ein Musterbrief an die Kommunen geschickt, dessen Eintreffen man im Lehrter Rathaus in den nächsten Tagen erwartet. Diesen Musterbrief werde man auf Basis des Einwohnermelderegisters an die Empfänger weiterleiten.

2876 Lehrter sind 80 Jahre oder älter

In Lehrte gibt es laut Nolting derzeit 2876 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind. Viele von ihnen leben in Senioreneinrichtungen, in denen mobile Teams die Impfungen vornehmen. Die schriftliche Aufforderung zur Corona-Impfung bekommen daher nur etwa 2500 hochbetagte Lehrter, die noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen.

Lesen Sie auch: Wie sich ein 90-Jähriger auf die Impfung vorbereitet und warum er verunsichert ist

Das Lehrter DRK will indes „grundsätzlich Lösungen finden, wie wir Unterstützung anbieten können“, sagt Vorsitzender Rüter. Dazu gehöre es, Mitgliedern der Hilfsorganisation einen Fahrdienst zum Impfzentrum bereitzustellen. „Wir müssen noch klären, was wir ansonsten alles bieten dürfen und was nicht“, erklärt Rüter. Unter anderem gehe es dabei um rechtliche Aspekte und die Frage, ob das DRK wie ein Taxiunternehmen tätig sein dürfe.

Impfung : DRK-Chef sieht Prozedere kritisch

Dem Prozess, der zur Impfung in der Region Hannover mit einem zentralen Standort auf dem Messegelände bei Laatzen führt, steht Rüter kritisch gegenüber. Möglicherweise wären lokale Impfzentren, etwa in den Räumen von Hilfsorganisationen wie dem DRK sinnvoller gewesen, meint er. Das nun angewendete Verfahren sieht unter anderem Anmeldungen und Terminabsprachen unter einer Telefonnummer sowie das Einholen eines Taxischeins beim Hausarzt vor.

Von Achim Gückel