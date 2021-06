Lehrte

Der Kommunalwahlkampf in Lehrte kommt auf Touren. Jetzt hat auch die SPD, aktuell stärkste politische Kraft im Rat der Stadt, ihre Ziele formuliert und Kandidatenlisten präsentiert. Klarer Anspruch der Sozialdemokraten: Sie wollen auch nach der Wahl am 12. September die stärkste Fraktion stellen. „Wir haben die Personen, und wir haben ein Programm, das unseren Gestaltungsanspruch auch für die Zukunft untermauert“, sagt Bodo Wiechmann, Vorsitzender des SPD-Ortsverbands.

Für die künftige Arbeit im Rat könnten sich die Sozialdemokraten zudem eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Grünen und Linken vorstellen. Gemeinsam stellen sie seit dem Herbst 2016 die Mehrheit im Stadtparlament. Es gebe eine Vertrauensbasis zwischen den Partnern in der Mehrheitsgruppe, man habe Kontinuität in der Zusammenarbeit bewiesen, auch wenn diese mitunter „herausfordert“ gewesen sei, sagt Wiechmann.

Zwei Frauen auf den Spitzenplätzen

Auf den Spitzenplätzen der beiden während einer Versammlung im Kurt-Hirschfeld-Forum beschlossenen Wahllisten stehen mit Maren Thomschke (Kernstadt) und der Sievershäuserin Petra Drescher (Ortsteile) zwei Frauen. „Und das ist kein Zufall, sondern durchaus als Statement zu verstehen“, sagt Thomschke, die seit 2019 in einer Doppelspitze gemeinsam mit Hans-Jürgen Licht die SPD-Fraktion im Rat führt. Sie selbst und auch Drescher seien „erfahrene Kommunalpolitikerinnen“, heißt es in einer Presseerklärung der Sozialdemokraten.

Auf der Kandidatenliste für die Kernstadt folgt auf Platz zwei mit Hans-Jürgen Licht und für die Ortsteile der Hämelerwalder mit Thomas Diekmann ebenfalls eine etablierte Kraft der Kommunalpolitik. Insgesamt stehen auf den beiden Listen 44 Namen – 29 von Männern, 15 von Frauen. Wiechmann spricht von einem „hochmotivierten, kompetenten Team“. Zudem wolle man die aktuellen SPD-Ortsbürgermeisterstellen verteidigen und möglichst neue hinzugewinnen. Derzeit stellt die SPD die Ortsbürgermeister in Hämelerwald (Dirk Werner), Arpke (Klaus Schulz) und Steinwedel (Jens Utermann). Im Rat der Stadt ist die Partei jetzt mit 15 Mandatsträgerinnen und -trägern vertreten.

Personal mit hohem Bekanntheitsgrad

Licht spricht nun von einem „Personalangebot mit hohem Bekanntheitsgrad“, welches die Lehrter SPD zur Wahl anbiete. Dass es den hiesigen Sozialdemokraten am 12. September ähnlich ergehen könnte wie den von schwachen Wahlergebnissen gebeutelten Genossen auf Bundesebene und in den Ländern, hält man aber für ausgeschlossen. „Die Bürger können zwischen der kommunal- und der bundespolitischen Ebene unterscheiden“, meint Diekmann.

Und in der Stadt Lehrte habe die SPD in den vergangenen Jahren allerhand richtig gemacht. „Was hier Positives passiert ist, geht vor allem auf SPD-Initiative zurück“, meint Thomschke selbstbewusst. Man sei „die treibende Kraft im Lehrter Stadtrat“, sagt Licht. Während der Corona-Pandemie habe man maßgeblich dazu beigetragen, zwei „solide und zukunftsfeste“ Haushaltspläne zu verabschieden und 10 Millionen Euro mehr als Kreditrahmen für Investitionen, zum Beispiel in Kitas, Schulen und Feuerwehrhäuser, zur Verfügung zu stellen.

Ziel erreicht: 1000 Wohneinheiten mehr

Auch die Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms und Verbesserungen für den Radverkehr habe man auf den Weg gebracht. Das vor der Kommunalwahl 2016 vollmundig propagierte Ziel der Schaffung von 1000 neuen Wohneinheiten in der Stadt innerhalb von fünf Jahren habe man ebenfalls erreicht, sagt Wiechmann. Den politischen Gegner von der CDU greifen die Sozialdemokraten indes scharf an. Mit der Ablehnung eines Aldi-Logistikzentrums bei Aligse hätten sich die Christdemokraten „eher als Antiwirtschaftspartei“ hervorgetan, meint Diekmann. Der Erhalt von Steuereinnahmen und Arbeitsplätzen in Lehrte sei dem politischen Gegner anscheinend nicht wichtig.

„Wir tun uns das nicht mehr an“: Für Aligses Ortsrat gibt es keine SPD-Kandidaten Das hat es in Aligse, Kolshorn und Röddensen noch nicht gegeben. Bei der Wahl zum Ortsrat für die drei Nachbardörfer wird für die SPD keine einzige Person antreten. Die Sozialdemokraten überlassen damit den bereits nominierten Konkurrenten von CDU, FDP und Grünen vollständig das Feld. Grund dafür ist die seit rund fünf Jahren andauernde und teils mit harten Bandagen geführte Debatte um die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums südwestlich von Aligse. Denn die SPD auf Stadtebene befürwortet das Projekt, während es im Dorf seit Jahren heftige Proteste gibt. Eine Unterschriftenliste gegen das Projekt hatten weit mehr als 1000 Menschen aus der Ortschaft und den benachbarten Dörfern unterzeichnet. Diese Gemengelage hat den Sozialdemokraten im Dorf Ablehnung eingebracht – nach Ansicht von Jörg Zacharias, Vorsitzender der SPD-Ortsabteilung, ging diese sogar weit über das Erträgliche hinaus. Es sei nun niemand aus der Partei mehr gewillt, „sich den Anfeindungen, Einschüchterungsversuchen und Verleumdungen auszusetzen, die viele von uns im Zusammenhang mit der Aldi-Debatte erfahren mussten“, wird Zacharias in einer Mitteilung zitiert. Selbstverständlich werde die SPD aber weiter für die Belange der Menschen in Aligse, Kolshorn und Röddensen da sein. Daher gebe es auf der Liste zur Wahl des Rates mit Bodo Wiechmann, Ulrike Erdmann und Susanne Nordmann auch gleich drei Bewerber und Bewerberinnen aus den drei benachbarten Dörfern. Auch SPD-Ortsvereinsvorsitzender Wichmann, der selbst Aligser ist und oft Ziel von Kritik war, nimmt kein Blatt vor den Mund. „Wir tun uns das nicht mehr an“, sagt er und spricht davon, selbst Verleumdungen und Anfeindungen ausgesetzt gewesen zu sein: „Das war kein fairer Umgang mit uns.“ Und wenn nun niemand mehr für die SPD kandidieren wolle, sei das als „ein Weckruf“ für eine besorgniserregende Entwicklung im Umgang untereinander zu verstehen. Wiechmann betont, dass man sieben potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl zum Aligser Ortsrat befragt habe. Drei hätten aus persönlichen Grünen abgesagt, vier hätten die aktuellen Rahmenbedingungen im Dorf als Hinderungsgrund angegeben. Und schließlich sei die Debatte um das Aldi-Logistikzentrum auch nach einem möglicherweise positiven Satzungsbeschluss des Rates im Juli noch nicht vorbei, meint Wiechmann. Dann drohten Normenkontrollklagen und weitere Kontroversen. Derzeit ist die SPD noch mit Carsten Borsum, Ulrike Erdmann und Gaby Hesse im Ortsrat von Aligse, Kolshorn und Röddensen vertreten. Zumindest Hesse ist aber eine entschiedene Gegnerin des Aldi-Logistikzentrums. Ortsbürgermeister Frank Seger war zehn Jahre auf Ticket der SPD Ortsbürgermeister, hat sich aber nach langen Querelen nun der CDU angeschlossen.

Ein besonders bekannter Lehrter Sozialdemokrat wird im September nicht mehr zur Wahl stehen: der amtierende Ratspräsident und stellvertretende Bürgermeister Burkhard Hoppe. Er zieht sich ebenso auf eigenen Wusch aus der aktiven Stadtpolitik zurück wie Annika Melles.

So sehen die Listen zur Ratswahl bei der SPD aus

Wahlbereich Kernstadt: Maren Thomschke, Hans-Jürgen Licht, Ekkehard Bock-Wegener, Petra Wegener, Reent Stade, Helga Laube-Hoffmann, Gerrit Schröter, Angelika Licht, Hermann Buchholz, Anna Sidortschuk, Hubertus Dieh, Hubertus Dieh, Jovica Petrovic, Gunnar Hoppe, Johannes Seibert, Astrid Stolze, Daniel Karg, Claudia Pietsch, Daniel Wynarski, Klaus Fischer, Jürgen Witzmann, Martin Kreiensen.

Seit dem 8. Januar 2002 ist er stellvertretender Bürgermeister in Lehrte, am 8. Januar 2020 wählte ihn der Rat zum Vorsitzenden des Stadtparlaments: Sozialdemokrat Burkhard Hoppe tritt jetzt nicht mehr zur Wahl an. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Wahlbereich Ortschaften: Petra Drescher, Thomas Diekmann, Timo Bönig, Kerl-Heinz Bode, Michael Clement, Frank Scherling, Bodo Wiechmann, Thore Meiwes, Ulrike Erdmann, Dietmar Thomas, Dirk Werner, Susanne Niesel, Björn Böhre, Susanne Nordmann, Klaus Schulz, Ulrike Giere, Sebastian Neitz, Monika Hartmann-Bischoff, Jan Salzmann, Angelika Schmidt, Leif Weinel, Karl-Heinz Festerling, Dieter Adler.



Von Achim Gückel