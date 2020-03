Kernstadt-SPD fordert nun Konzept für Albert-Schweitzer-Grundschule

Lehrte

Seit ein paar Tagen steht die Marschroute für die Erweiterung des Gymnasiums fest. Die Schule soll einen Neubau an der Friedrichstraße bekommen, und dafür müssen die dortige Sporthalle und das benachbarte Müllerhaus weichen, hat der Schulausschuss befürwortet. Der denkmalgeschützte Altbau wird saniert und zum Campus für die Oberstufe ausgebaut. Die SPD-Abteilung der Kernstadt begrüßt diesen Beschluss in einer Pressemitteilung nun ausdrücklich. Diese einmütig befürwortete Variante ermögliche es, die auch vom Gymnasium selbst geforderte „Schule aus einem Guss“ zu schaffen und nebenbei die derzeitigen Räume am Kurt-Hirschfeld-Forum für Dienstleistungen der Stadtverwaltung zu nutzen.

Wichtig sei es nun aber, auch die Belange der benachbarten Albert-Schweitzer-Grundschule zu wahren, meint Abteilungsvorsitzender Ekkehard Bock-Wegener. „Ergänzend ist jetzt ein Konzept für den Schulhof erforderlich, das den Grundschulkindern gerecht wird“, fordert er.

Ersatzräume für das Müllerhaus

Schon in der Sitzung des Schulausschusses waren Stimmen laut geworden, dass die Albert-Schweitzer-Schule durch den großen Neubau an der Friedrichstraße nicht leiden dürfe. Befürchtungen, der Schulhof könne dann zu klein werden, traten die Experten jedoch entgegen. Das sei nicht der Fall. Für das Müllerhaus, welches die Grundschule derzeit unter anderem für Nachmittagsangebote brauche, müsse man allerdings Ersatzräume schaffen. Diese stünden zur Verfügung, wenn die noch im Bereich der Grundschule untergebrachten Gymnasialklassen in den Neubau umziehen, hieß es.

Bock-Wegener betont, dass die SPD der Kernstadt sowie die sozialdemokratische Ratsfraktion stets für eine bauliche Lösung an der Friedrichstraße gekämpft hätten. Den Vorschlag, das Gymnasium auf dem Schützenplatz zu bauen, habe man jedoch für falsch gehalten und daher auch die von rund 1500 Menschen unterzeichnete Unterschriftensammlung „Der Schützenplatz muss Schützenplatz bleiben“ unterstützt. Dies hatte die CDU-Opposition im Rat der SPD als eine Vorfestlegung angekreidet, welche einen Vergleich von möglichen Bauvarianten ausschließe.

Sportler müssen keine Sorgen haben

Die SPD-Abteilung in der Kernstadt hat unterdessen Sorgen bei den Nutzern der Sporthalle an der Friedrichstraße ausgemacht. Vereinssportler befürchteten offenbar, dass sie unter dem Abriss der Halle leiden müssten. Dieser soll nach der bisherigen Planung allerdings erst passieren, wenn im ersten Teilabschnitt des neuen Gymnasiums auf der Nordseite der Friedrichstraße eine neue Sporthalle entstanden ist.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel